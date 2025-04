Afrique du Nord: Le ministre égyptien des Affaires étrangères salue le rôle de l'Algérie en faveur des causes arabes

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères, de l'Immigration et des Expatriés égyptiens, M. Badr Abdel-Atty, a salué, jeudi, le rôle majeur de l'Algérie en faveur des causes arabes, notamment la cause palestinienne, à partir de son siège au Conseil de sécurité des Nations Unies.

S'exprimant au sortir de l'audience que lui a accordée le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à qui il a remis une lettre de son homologue égyptien, M. Abdel Fattah Al-Sissi, M. Abdel-Atty a indiqué avoir fait part au président de la République de "l'estime de l'Egypte pour le rôle majeur de l'Algérie en faveur des causes et des droits arabes, y compris la cause palestinienne, à partir de son siège au Conseil de sécurité".

Lors de cette audience, "les efforts arabes visant à contrer les tentatives de liquidation de la cause palestinienne ont été également évoqués", a ajouté le chef de la diplomatie égyptienne.

"J'ai salué la position de l'Algérie à l'égard des frères palestiniens et son soutien à leur droit à demeurer sur leur terre et à faire face aux lans de déplacement forcé", a-t-il déclaré.

A ce propos, il a indiqué avoir "écouté les visions du président de la République concernant le soutien constant de l'Algérie au peuple palestinien" à tous les niveaux.

Il a également dit avoir informé le président de la République des "derniers efforts soutenus consentis par l'Egypte, en coopération avec le Qatar et les Etats-Unis d'Amérique, pour faire cesser la guerre d'agression inique contre le peuple palestinien résistant dans la bande de Ghaza et oeuvrer à mettre fin aux souffrances du peuple palestinien frère à travers le retour à l'accord de cessez-le-feu conclu le 19 janvier dernier".

La rencontre a en outre permis de passer en revue "le plan arabo-musulman pour la reconstruction de la bande de Ghaza dès la conclusion d'un accord de cessez-le-feu", a-t-il ajouté, soulignant avoir "informé le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de la volonté de l'Egypte d'abriter la Conférence internationale du Caire sur la reconstruction, en vue de mettre en oeuvre ce plan arabo-musulman".

Il a, dans ce sens, mis en évidence la convergence de vues entre l'Algérie et l'Egypte quant à "la nécessité de consentir davantage d'efforts pour réaliser la sécurité, la stabilité et la paix dans la région, à la lumière des évolutions accélérées au Moyen-Orient, dans le monde arabe et dans le continent africain".

S'agissant de la coopération bilatérale, M. Abdel-Atty a rappelé la visite du président de la République en Egypte au mois d'octobre dernier, saluant, à cet égard, la teneur des entretiens entre les présidents des deux pays, qui avaient réaffirmé "le caractère vital et exceptionnel des relations bilatérales et les liens historiques profonds qui unissent l'Algérie et l'Egypte et les deux peuples frères".

La rencontre a aussi permis de réaffirmer "la forte volonté commune de hisser les relations bilatérales vers des horizons plus vastes à tous les niveaux" et de "passer en revue les partenariats en matière de développement entre les deux pays", a-t-il précisé.

Et d'ajouter que l'audience a également été l'occasion d'évoquer les préparatifs en cours en prévision de la Grande commission mixte algéro-égyptienne, qui devrait se réunir au Caire cette année.

Abdel-Atty a, par ailleurs, adressé ses félicitations à l'Algérie pour son élection en qualité de membre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (UA).