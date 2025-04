Algérie: Chlef - Visite guidée à l'Ecole d'application de l'arme de reconnaissance dans la 1ère RM

CHELF — L'Ecole d'application de l'arme de reconnaissance "Chahid Zenati Mohamed" de la 1ère Région militaire, à Chlef, a organisé, mercredi, une visite guidée au profit des journalistes des médias nationaux dans le cadre de la mise en oeuvre du plan général de communication du Commandement des Forces terrestres-2025.

Dans une allocution prononcée à l'entame de l'activité, le commandant de l'école, le général abdelhafid Laguel, a souligné que cette visite guidée "s'inscrit dans le cadre de la politique de communication adoptée par le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire (ANP) pour renforcer la relation avec la presse et créer des canaux de communication plus efficaces entre l'institution militaire et les médias".

Il a ajouté que cette école "joue un rôle fondamental dans la consolidation du lien Armée-Nation à travers son ouverture permanente sur l'environnement social et son engagement à consolider la culture de la citoyenneté et à promouvoir les valeurs de solidarité et d'appartenance nationale chez les jeunes, conformément à la noble mission de l'ANP, digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN)".

A l'occasion, le Commandant de l'Ecole a mis en exergue les moyens alloués par le Haut Commandement de l'ANP pour soutenir cet établissement de formation avec des équipements modernes et des outils de simulation qui "ont permis d'atteindre des résultats de qualité et d'améliorer constamment le niveau des promotions sortantes".

Cette visite guidée a permis aux représentants des médias nationaux de découvrir les différentes installations pédagogiques, l'équipement et le matériel de l'école et visiter les différents ateliers de formation sur la reconnaissance, les armes légères, les transmissions, la salle de simulation et l'atelier de santé militaire, entre autres.

Un film documentaire sur la création de l'école, les promotions sortantes et les différentes missions d'entrainement, a été diffusé à l'occasion.

Créée en 2020, l'Ecole d'application de l'arme de reconnaissance de Chlef est pionnière dans la formation et l'entraînement militaire de haut niveau.

Elle a pour mission de former des étudiants officiers et sous-officiers de différents niveaux dans le cadre d'une approche globale basée sur la compétence, la discipline et le professionnalisme, afin de fournir une ressource humaine hautement qualifiée, apte à répondre aux besoins de la défense nationale, permettant de relever les défis sécuritaires.