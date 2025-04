Algérie: Réunion d'évaluation des activités de l'Organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du BTPH

ALGER — Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, M. Fayçal Bentaleb a présidé, jeudi, une réunion d'évaluation consacrée à l'Organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique (OPREBATPH), indique un communiqué du ministère.

Le ministre a écouté, lors de cette réunion, "un exposé détaillé présenté par le directeur général (DG) de l'Organisme, sur le bilan des activités de l'exercice 2024 en matière de formation et de sensibilisation, réalisées au profit des entreprises et des travailleurs activant dans le domaine du BTPH, ainsi que le plan d'action au titre de l'exercice 2025".

A cette occasion, M. Bentaleb a souligné la nécessité de "redoubler d'efforts et d'intensifier les activités sur le terrain, en phase avec les missions de l'Organisme, notamment concernant l'intensification des visites de terrain dans les chantiers du BTPH, y compris les projets en cours de réalisation à travers le territoire national, en priorisant les entreprises qui enregistrent le plus grand nombre d'accidents et celles avec le plus de salariés".

Le ministre a, dans ce cadre, mis l'accent sur l'importance d'assurer "une coordination continue avec les inspections de travail et les représentants des comités de santé et de sécurité au sein des entreprises, en vue de garantir l'efficacité des opérations d'inspection et de sensibilisation, ainsi que le suivi continu du niveau d'application des plans de prévention adoptés dans les domaines HSE sur les chantiers BTPH, en veillant à donner les recommandations nécessaires lorsque des cas de manquement ou de négligence sont relevés".

Bentaleb a également exhorté les cadres de l'OPREBATPH à "accompagner les entreprises en matière de mise en place des mesures préventives contre les risques liés à l'exercice des activités du BTPH", en oeuvrant à "la promotion des activités préventives avec des normes modernes qui s'appuient sur les technologies de l'information".