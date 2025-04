Algérie: Sadaoui souligne l'engagement du ministère à soutenir les idées et projets innovants des élèves

ALGER — Le ministre de l'Education nationale, M. Mohammed Seghir Sadaoui, a souligné, jeudi à Alger, l'engagement du ministère à soutenir les idées, travaux et projets innovants des élèves au service du système éducatif et de l'économie nationale.

Présidant d'ouverture d'un séminaire national sur "L'entrepreneuriat et l'innovation dans le système éducatif algérien", organisé par l'Institut national de recherche en éducation (INRE), à l'occasion de la Journée du savoir, sous l'égide du ministère de l'Education nationale et en partenariat avec le ministère de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, M. Sadaoui a souligné l'engagement du ministère à soutenir les idées et travaux créatifs et innovants des élèves dans les établissements éducatifs et à accompagner tous leurs projets".

A cet égard, M. Sadaoui a rappelé le message qu'il a adressé à la communauté éducative à l'occasion de la Journée du Savoir, dans lequel il a annoncé la création du Prix national de l'innovation scolaire pour encourager les élèves à libérer leur potentiel créatif.

Il a souligné que son secteur "accompagnera tous ceux qui présentent des idées intéressantes dans leurs écoles" afin de les aider à les développer en projets à soumettre au ministère de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, dans l'espoir de créer des start-up à même de profiter au secteur et au pays, et ce, conformément à la politique des hautes autorités du pays, à leur tête le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Par ailleurs, le ministre a annoncé le lancement de la deuxième édition du concours "Tarbiya-Up Challenge 2025", invitant les propriétaires de start-up à y participer. Les résultats seront annoncés le 16 avril 2026, a-t-il dit.

A cette occasion, M. Sadaoui a mis en avant le rôle de l'INRE dans l'encadrement de la recherche scientifique et la création de start-up performantes dans le domaine de l'éducation, saluant les efforts déployés par ses cadres au service du secteur et de l'économie nationale.

L'ouverture de ce séminaire s'est déroulée en présence du ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, M. Noureddine Ouadah, du ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, M. Mustapha Hidaoui, du Secrétaire général du ministère de de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Pr Abdelhakim Bentellis, ainsi que de plusieurs personnalités des domaines des sciences et de l'innovation.