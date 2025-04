Congo-Kinshasa: Bilan tragique et mesures d'urgence suite aux pluies diluviennes d'avril 2025 à Kinshasa

Dans la nuit du 4 au 5 avril 2025, des pluies diluviennes ont frappé Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, causant une catastrophe naturelle majeure. Le bilan, communiqué lors de la trente-neuvième réunion ordinaire du Conseil des Ministres du Gouvernement le vendredi 11 avril, est lourd soit, 70 décès, 6 personnes disparues et plus de 150 blessés.

Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance Sociale, Roger Kamba, a souligné l'étendue des dégâts. Outre les pertes humaines, 73 établissements de soins de santé ont été affectés dans 8 zones de santé, et 21 606 ménages ont subi des dommages dans 10 zones de santé. En réponse à cette crise, le gouvernement a mis en place des mesures d'urgence, notamment la vaccination des enfants de moins de 5 ans et le transport des blessés vers les structures de soins appropriées.

Actuellement, 5 570 sinistrés sont hébergés temporairement dans divers sites d'accueil, tels que les Stades des Martyrs et Tata Raphaël, l'Institut Lumumba et la Mission Catholique Kimwenza.

Le porte-parole du gouvernement a également fait état de dommages importants aux infrastructures essentielles, entravant l'accès aux services de base. Des recommandations ont été formulées pour renforcer les politiques structurelles afin de prévenir de futures catastrophes naturelles.

Le Ministre Délégué près le Ministre de l'Urbanisme et Habitat, chargé de la Politique de la Ville, Didier Tenge Litho, a identifié l'urbanisation anarchique et l'incivisme de certaines populations riveraines comme causes majeures de ces inondations. Le mauvais entretien des réseaux de drainage et l'obstruction des canaux par des déchets ont également aggravé la situation. Il a cité l'exemple de la construction inappropriée de l'église Shekinah Tabernacle, illustrant les défis liés à l'aménagement urbain inadapté. Ces facteurs ont eu des conséquences graves sur la santé des habitants, l'économie nationale et les services publics.

Des mesures ont été édictées, notamment l'amélioration de l'entretien des infrastructures de drainage, la sensibilisation au respect des normes d'urbanisme et le développement de plans d'urbanisme durable. Le Conseil a souligné l'importance d'une action concertée pour prévenir de futures catastrophes et améliorer les conditions de vie des populations touchées.