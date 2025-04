Maroc: Espagne - Une alliance stratégique à son apogée, dans un esprit de confiance et de réalisme

Les relations entre le Maroc et l'Espagne connaissent un renouveau sans précédent, porté par une volonté politique forte et des résultats concrets. C'est ce qu'a affirmé le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, lors d'une conférence de presse conjointe tenue à Madrid avec son homologue espagnol, José Manuel Albares. Pour le chef de la diplomatie marocaine, ces relations traversent « leur meilleure phase de tous les temps ».

Cette embellie trouve ses racines dans la rencontre décisive entre le Roi Mohammed VI et le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, en avril 2022. Cette rencontre a ouvert la voie à un partenariat « réaliste et efficace », reposant sur la confiance mutuelle et l'engagement politique.

Aujourd'hui, cette coopération ne se limite plus aux déclarations diplomatiques. Elle se traduit sur le terrain par des résultats tangibles : plus de dix visites ministérielles bilatérales ont été enregistrées l'an passé, plus de 210 réseaux d'immigration irrégulière démantelés, et des opérations sécuritaires conjointes devenues des références à l'échelle régionale. Cette collaboration s'étend aussi au domaine économique : l'Espagne est désormais le premier partenaire économique du Royaume, tandis que le Maroc s'impose comme le principal partenaire commercial de l'Espagne hors Union européenne.

Pour Nasser Bourita, cette dynamique dépasse les enjeux strictement bilatéraux. Elle contribue à stabiliser l'ensemble de la région méditerranéenne et sert de levier pour résoudre des problématiques régionales persistantes. Dans cet esprit, la coopération maroco-espagnole apparaît comme un modèle de partenariat stratégique multidimensionnel.

Sur la question du Sahara marocain, le chef de la diplomatie marocaine a rappelé que l'initiative d'autonomie de 2007 constitue « la seule base sérieuse et crédible » pour parvenir à un règlement durable. Il a salué la position de l'Espagne en faveur de cette initiative, la qualifiant de cohérente avec l'évolution du consensus international. « Vingt-deux pays européens, ainsi qu'un nombre significatif de membres du Conseil de sécurité, soutiennent cette proposition », a-t-il souligné.

Dans un message direct à ceux qui s'accrochent à des schémas figés, Bourita a dénoncé une logique du statu quo qui condamne des milliers de personnes à une attente indéfinie. « Il est facile de théoriser depuis Madrid ou Stockholm. Mais ceux qui ont passé plus de cinquante ans dans des conditions inhumaines au sein des camps ne peuvent être appelés à attendre encore cinquante années supplémentaires. Le temps est venu de faire primer la recherche de solution sur les slogans », a-t-il déclaré.

Alors que le climat géopolitique mondial reste marqué par l'incertitude, le tandem Rabat-Madrid incarne une vision constructive, ancrée dans le pragmatisme et tournée vers un avenir commun de stabilité et de prospérité.