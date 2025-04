Gabon: Engagement, résilience et contribution des femmes salués par le ministère de l'Économie

En cette Journée nationale de la femme gabonaise, le Ministère de l'Économie et des Participations salue avec respect et reconnaissance l'engagement, la résilience et la contribution essentielle des femmes dans la construction d'un Gabon plus fort, plus équitable et plus prospère.

L'autonomisation des femmes et l'égalité des genres ne sont pas seulement des objectifs sociaux : ce sont des leviers puissants de transformation économique durable. Le ministère réaffirme ainsi sa volonté de promouvoir des politiques publiques inclusives, favorisant l'accès des femmes aux opportunités économiques, à l'entrepreneuriat et à la participation active à la vie nationale.

Ensemble, bâtissons une économie qui donne à chaque femme la place et les moyens d'agir pleinement pour elle-même, pour sa communauté, et pour l'avenir du Gabon.

Bonne fête à toutes les femmes gabonaises.