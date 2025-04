Congo-Brazzaville: Assemblée parlementaire de la Francophonie - Brazzaville pose les bases de la 31e Assemblée régionale de Cotonou

Réunis les 15 et 16 avril à Brazzaville à l'occasion de leur 16e conférence, les présidents des Assemblées et de Sections région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) ont pris un certain nombre de mesures dont l'adoption des thèmes du débat général de la 31e Assemblée régionale Afrique qui se tiendra en juin prochain, au Bénin.

Les parlementaires venus de dix-sept pays d'Afrique francophone ont suivi la présentation du rapport des activités menées par la Région Afrique de l'APF, évoqué les situations politiques dans l'espace francophone africain, partagé l'expérience du Congo en matière de protection des forêts, défini les thèmes du débat général de la 31e Assemblée régionale Afrique et abordé les aspects du fonctionnement de l'APF dans la Région. S'agissant de l'Assemblée régionale de Cotonou, trois thèmes ont été adoptés, notamment le dividende démographique en Afrique francophone : impact sur le développement socioéconomique ; l'accès à l'énergie en Afrique : quelles stratégies pour une accélération de la couverture des territoires ? La Francophonie africaine face aux bouleversements géopolitiques.

Concernant le rapport des activités de la Région Afrique de l'APF, la conférence des présidents des assemblées et de sections élargie aux présidents de Parlements de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest a été informée de la participation des parlementaires africains aux réunions statutaires de l'APF, des missions politiques et électorales, de la participation aux activités des organisations partenaires et des actions de coopération.

Quant aux situations politique et sociale dans l'espace francophone africain, les participants ont suivi des communications des situations dans les pays en transition politique, ainsi que l'actualité électorale, sociale et sécuritaire dans l'espace francophone africain. C'est ainsi que la conférence a déploré les pertes en vie humaine et a exhorté à une résolution pacifique du conflit en République démocratique du Congo (RDC) en privilégiant le dialogue et a appelé au renforcement de la solidarité des États membres. Au niveau électoral, la conférence s'est félicitée du bon déroulement de l'élection présidentielle au Gabon, le 12 avril dernier, avec l'élection de Brice Clotaire Oligui Nguema en qualité de président de la République.

Une mission de la Région Afrique de l'APF attendue à Kinshasa et à Kigali

Après l'analyse de ces situations, les participants ont décidé de poursuivre leur engagement pour la paix et la sécurité en Afrique francophone pour le bien-être de la population et particulièrement les enfants, les jeunes et les femmes ; d'élargir la diplomatie parlementaire dans la Région en intensifiant le processus du dialogue entre Africains et dans les pays où la situation l'exige. Ils ont aussi pris la décision de concrétiser, dans les plus brefs délais, les actions de diplomatie parlementaire dans les pays en transition en Afrique de l'Ouest, telles qu'adoptées lors de la réunion du Bureau international de l'APF, en juillet 2024 ; de soutenir la désignation du président de la République du Togo, Faure Essozimna Gnassingbé, en tant que médiateur de l'Union africaine dans le conflit à l'Est de la RDC. L'autre décision concerne la mise en route d'une mission de la Région Afrique de l'APF à Kinshasa et à Kigali.

La section congolaise de l'APF a profité de la présence de ses hôtes pour partager l'expérience du pays en matière de protection des forêts. Ceci à travers l'exposé de la ministre de l'Économie forestière, Rosalie Matondo, relatif à la stratégie forestière en se fondant sur les efforts contenus dans le programme national congolais de reboisement.

À l'invitation de la section togolaise de l'APF, la 17e conférence des présidents d'Assemblées et de Sections de la Région Afrique se tiendra à Lomé, en 2026. La réunion de Brazzaville, enfin, a enregistré la candidature du Sénégal pour l'organisation de la 32e Assemblée régionale en 2026. En effet, cette candidature sera soumise à la prochaine Assemblée.

Clôturant les travaux, le président du Sénat du Congo, Pierre Ngolo, a rappelé que les deux journées de travaux ont été profondément dominées par les échanges vifs et des analyses poussées, débouchant sur des perspectives communes. Selon lui, les participants ont mis en évidence la force de leur engagement en faveur du dialogue politique et de la coopération interparlementaire. « Au sein de l'APF, nous restons déterminés à renforcer et à intensifier la diplomatie parlementaire afin d'accompagner nos exécutifs à éteindre les feux qui obèrent l'avenir de nos peuples. Porte-parole de nos populations, nous nous employons à tout faire pour qu'elles se disposent à participer efficacement à la dynamique nouvelle née de la 16e conférence. Sur le terrain, mettons-nous à transformer nos résolutions et nos rêves en actions concrètes. Il nous faut favoriser une intégration toujours plus forte des valeurs francophones dans nos systèmes démocratiques », a souligné le président d'honneur de la section congolaise de l'APF.