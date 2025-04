Rwanda: Football - Le pays et le PSG renouvellent leur partenariat

Malgré le conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC), le Rwanda et le Paris Saint-Germain (PSG) ont annoncé avoir renouvelé leur partenariat jusqu'en 2028, dans le cadre de la campagne "Visit Rwanda" destinée à promouvoir le tourisme dans le pays.

Le contrat entre le Rwanda et le PSG est controversé en raison du soutien de ce pays au M23 dans le conflit dans l'Est de la RDC. Kigali et le PSG ont un partenariat qui promeut le tourisme dans le pays d'Afrique des Grands Lacs, pourtant critiqué en raison de son soutien au M23.

Plusieurs pays occidentaux ont imposé ces dernières semaines des sanctions au Rwanda en raison de son soutien au groupe armé, qui a notamment entrepris une offensive sur les villes de Goma et Bukavu ces derniers mois. Les appels de la communauté internationale au retrait du M23 et des quelque 4 000 soldats rwandais qui le soutiennent, selon des experts des Nations unies, sont restés sans effet. "Visit Rwanda et le Paris Saint-Germain ont renouvelé leur partenariat transformateur jusqu'en 2028", s'est félicité, dans un communiqué, le Rwanda development board (RDB), un organisme gouvernemental chargé de promouvoir le pays.

"Visibilité télévisuelle" pour le tourisme au Rwanda

"Depuis le début du partenariat", en 2019, "des millions de supporters du monde entier ont découvert le Rwanda", notamment grâce à la visibilité télévisuelle, s'est réjoui le RDB. Le partenariat comprend l'apparition du logo "Visit Rwanda" sur les kits d'entraînement des PSG Academy basées aux États-Unis et au Canada, ainsi que sur la manche du maillot de l'équipe première masculine du PSG lors de la Coupe du monde des clubs de la Fédération internationale de football association 2025 qui se tiendra aux Etats-Unis cet été, précise un communiqué du club parisien.

Une pétition en ligne s'opposant au "partenariat de la honte" entre Kigali et le PSG a récolté des dizaines de milliers de signatures. Le Rwanda sponsorise via "Visit Rwanda" aussi les clubs européens Arsenal et Bayern Munich.