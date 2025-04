Congo-Brazzaville: Vie des partis - L'opposition politique congolaise adopte ses textes fondamentaux

Seize partis politiques de l'opposition congolaise incarnée par Pascal Tsaty-Mabiala ont adopté, le 17 avril au siège de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale (Upads) à Brazzaville, leur règlement intérieur, le manifeste et le pacte républicain.

Parmi les partis politiques ayant participé à la réunion, il y a l'Union des démocrates humanistes-Yuki; le Mouvement pour l'unité, la solidarité et le travail de Claudine Munari; le Parti républicain et libéral de Nick Fylla; le Comité d'action pour le renouveau de Clotaire Mboussa Ellah; l'Union pour la restauration du Congo de Dominque Basseyila; le Conseil national des républicains du pasteur Ntumi; l'UDR-Mwinda de Guy Romain Kifouissia; le Codema et le MNLC de Michel Mboussi Ngouari.

Le Premier secrétaire de l'Upads, Pascal Tsaty-Mabiala, a rappelé que le règlement intérieur est le document de base qui explique la manière dont les acteurs de cette plateforme doivent se comporter entre eux, vis-à-vis du pouvoir et de la société. Quant au manifeste, il a expliqué que ce sont les bonnes intentions pour le pays concernant les questions électorales et de gestion de la nation qui y sont consignées et sur lesquelles les parties prenantes s'efforceront de forger une identité propre à elles.

Concernant le pacte républicain, l'opposition politique congolaise ne veut pas que la démocratie puisse arrêter les efforts faits par les pères fondateurs qui ont commencé à construire cette république depuis 1958. « Nous venons, au terme de cette réunion, d'adopter nos documents de travail, à savoir le règlement intérieur, le manifeste et le pacte républicain qui fondent notre unité. Notre unité est incarnée par ces documents.

Il y en a qui ont été adoptés définitivement, j'ose croire que nous allons raffermir notre unité pour aborder les questions essentielles qui sont devant nous. Nous sommes à l'orée d'une élection majeure, qui a souvent apporté des perturbations dans le pays et nous saurons nous garder dans la discipline, dans le respect des engagements que nous avons pris mais aussi dans la liberté qui est octroyée à chaque parti », a déclaré Pascal Tsaty-Mabiala, précisant que cette plateforme n'est pas une opposition unanimiste où les questions et les choix sont imposés.

Selon lui, à l'orée de l'élection présidentielle de 2026, le souhait de l'opposition est qu'elle se passe sur mesure, dans les conditions les plus apaisées, sans troubles. La mesure, la tolérance, l'acceptation des autres, c'est cela qui est de rigueur au sein de l'opposition, a-t-il souligné. « Prenez votre liberté mais aussi soyez engagés pour construire une opposition républicaine apaisée.

Ce qui compte ce ne sont pas les invectives, les querelles, cela ne nous a jamais rien donné. On peut construire visiblement une opposition qui peut demain prendre le pouvoir sans qu'il y ait eu ces rixes, ces envolées oratoires auxquelles nous sommes, d'ailleurs, très habitués. La voie est maintenant tracée pour que nous construisions notre petit destin ensemble », a-t-il laissé entendre.