Congo-Kinshasa: Pour Félix Tshisekedi, le désenclavement reste la clé du développement de la RDC

Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a affirmé que le développement du pays passe par une priorité essentielle : le désenclavement. Il a tenu ces propos, ce jeudi 17 avril, lors du lancement de la neuvième édition de l'Expo Béton RDC 2025 à Lubumbashi, placée sous le thème : « Les corridors Sud de la RDC-SADC, projets à développer et opportunités d'affaires ».

Pour Félix Tshisekedi, cette rencontre est une plateforme d'échanges, de réflexions et d'innovations autour du développement des villes, des corridors économiques et des zones économiques spéciales.

« Nos provinces, riches en ressources humaines et naturelles, doivent être interconnectées afin de libérer leur plein potentiel. Le corridor Sud, intégré au réseau de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), est au coeur de cette vision. Ces corridors ne sont pas de simples axes de transport, mais de véritables artères vitales pour l'intégration économique et culturelle, reliant nos pôles économiques aux marchés régionaux et continentaux », a-t-il ddéclaré.

Selon lui, ces infrastructures stratégiques permettent non seulement une circulation fluide des biens et des personnes, mais aussi une transformation locale des produits agricoles, miniers et industriels, facilitant leur acheminement vers des destinations comme l'Atlantique et l'océan Indien.

« Ces corridors attirent des investissements, stimulent la création d'emplois et ouvrent la voie à une gouvernance moderne au service de nos populations », a ajouté le chef de l'État.

Une exposition multisectorielle pour promouvoir le développement

Plus de 70 stands ont été installés dans l'enceinte du nouveau bâtiment de l'assemblée provinciale du Haut-Katanga. Ils accueillent des exposants issus de plusieurs secteurs tels que les mines, les banques, les médias, le transport et la communication.

Les organisateurs de ce salon consacré au développement des villes, des corridors et des zones économiques spéciales réunissent des acteurs publics et privés, ainsi que des professionnels, tant nationaux qu'internationaux, pour un partage approfondi des réflexions à travers divers ateliers techniques.

De nombreux sujets seront développés dans différents panels au cours de cette activité, notamment :

Les défis de la planification urbaine en RDC, face à la révolution industrielle et minière, la croissance démographique et les enjeux environnementaux.

L'intégration des espaces Grand Katanga et Grand Kasaï dans le réseau du corridor de Lobito, considéré comme un catalyseur de l'interconnectivité régionale.

L'énergie et l'eau, le développement urbain, la transformation industrielle et la chaîne des valeurs locales.