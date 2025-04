Maroc: INEOS s'allie à Fortinet pour offrir une cybersécurité évolutive, proactive et optimisée aux organisations publiques et privées

Casablanca — INEOS Cyberdefense (ex Cyberforces), leader marocain des solutions de cybersécurité, annonce s'être associé à Fortinet pour offrir une cybersécurité, évolutive, proactive et optimisée aux organisations publiques et privées.

"La signature du partenariat stratégique entre INEOS Cyberdefense et Fortinet, leader mondial de la cybersécurité, a été officialisée en marge de la troisième édition du GITEX Africa, rendez-vous incontournable de l'innovation technologique sur le continent", indique INEOS Cyberdefense dans un communiqué.

Ainsi, INEOS Cyberdefense intègre l'offre MSSP de Fortinet à son portefeuille, afin de proposer à ses clients des services de sécurité managés intelligents, continus et optimisés en termes de coûts et d'organisation, précise la même source, relevant que cette nouvelle offre vise à simplifier la complexité et à renforcer la résilience cyber des environnements cloud, on-premise et hybrides.

INEOS Cyberdefense est un partenaire cybersécurité de confiance pour les organisations publiques et privées au Maroc et en Afrique. Alliant impact stratégique et opérationnel, l'entreprise accompagne ses clients dans la construction d'environnements numériques résilients et sécurisés, en proposant des solutions de cybersécurité avancées, adaptées à leur architecture et à leur profil de risque.

L'entreprise propose également des services managés qui garantissent une protection continue et une visibilité en temps réel sur les menaces.

En combinant une expertise technique approfondie à une approche proactive de la gestion du risque cyber, INEOS Cyberdefense permet aux organisations d'anticiper les menaces, de réduire la complexité et de se concentrer pleinement sur leur mission principale.

Reda Bakkali, CEO d'INEOS Cyberdefense, cité par le communiqué, souligne l'importance de cette reconnaissance : "Être reconnu par Fortinet comme partenaire MSSP est une forte légitimation de notre expertise technique et de notre maturité opérationnelle en cybersécurité".

Et de poursuivre : "Ce partenariat nous permet d'aller au-delà de la technologie, en fournissant des services de sécurité intégralement managés, qui soulagent nos clients des tâches quotidiennes liées à la cyberdéfense. Avec INEOS Cyberdefense et Fortinet, les organisations peuvent se concentrer sereinement sur leur coeur de métier, en sachant que leurs actifs numériques sont protégés 24h/24 par un partenaire fiable et éprouvé".

Grâce aux services managés de cybersécurité d'INEOS Cyberdefense adossés à la technologie de Fortinet, les clients bénéficient d'une protection aux standards internationaux, sans la complexité liée à la mise en place et à la gestion d'un centre de supervision interne.

INEOS Cyberdefense assure une supervision 24/7, une détection et une réponse aux menaces en temps réel, ainsi qu'une optimisation continue de la sécurité - le tout adapté à l'infrastructure et aux priorités métier de chaque organisation.

Cela permet de réduire considérablement le risque cyber, de garantir la conformité réglementaire et de libérer des ressources internes, pour que les équipes puissent se consacrer pleinement à leur mission en toute sérénité.

Fortinet permet à ses partenaires MSSP de proposer des services différenciants.

Le leader américain en cybersécurité continue de faire évoluer le marché grâce à des solutions de mise en réseau orientées sécurité, combinant efficacité, performance et maîtrise des coûts pour des cas d'usage allant des environnements on-premise aux déploiements multi-cloud, en passant par les succursales et les utilisateurs distants.

En tant que partenaire MSSP de Fortinet, INEOS Cyberdefense continuera de développer de nouveaux services à partir des produits Fortinet, qui offrent la flexibilité nécessaire pour répondre aux exigences spécifiques des environnements MSSP, notamment la gestion multi-tenant, des portails personnalisés, une automatisation et une orchestration complètes, une gestion centralisée, des capacités analytiques, des rapports personnalisés et des déploiements en masse.

Youssef Fouzi, Country Manager chez Fortinet, qualifie, quant à lui, ce partenariat de naturel : "INEOS Cyberdefense est un partenaire de longue date avec lequel nous avons déjà concrétisé de nombreux projets. Cette année représente une étape clé dans notre collaboration, avec le déploiement d'une offre MSSP à forte valeur ajoutée, pensée pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises marocaines, quelle que soit leur taille".

Une coopération saluée par la diplomatie américaine

La signature de ce partenariat stratégique entre INEOS et Fortinet s'inscrit dans une dynamique plus large de renforcement des relations technologiques entre le Maroc et les États-Unis.

Présente lors de la cérémonie, Marissa Scott, consule générale des États-Unis à Casablanca, a salué cette initiative comme "une illustration tangible du rôle que peut jouer le secteur privé dans la création d'emplois et de nouvelles opportunités à l'échelle bilatérale".

Présentation de Fortinet d'INEOS Cyberdéfense

Fortinet propose des produits et services pour la migration vers le cloud, la sécurisation des environnements cloud, ainsi que la protection des infrastructures d'entreprise et de fournisseurs de services. Les partenaires MSSP de Fortinet s'appuient sur ces solutions pour maximiser la valeur des déploiements de sécurité de leurs clients.

INEOS Cyberdefense, relevant du groupe INEOS, est une entreprise de cybersécurité basée au Maroc, reconnue pour son accompagnement des organisations au Maroc et en Afrique dans le renforcement de leur résilience face à un monde numérique de plus en plus complexe.

En combinant vision stratégique, excellence technique et agilité opérationnelle, INEOS Cyberdefense aide les décideurs publics et privés à sécuriser leurs infrastructures et à accélérer leur transformation digitale en toute confiance.

L'entreprise se distingue par sa capacité à fournir des services de cybersécurité intelligents, évolutifs et rentables, alignés sur les priorités métiers, les niveaux d'exposition au risque et les plus hauts standards internationaux en la matière.