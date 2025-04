Maroc: Casablanca - L'innovation en logistique industrielle au coeur de la 1ère édition de la Conférence internationale SMILE

Casablanca — L'innovation en logistique industrielle a été au coeur de l'édition 2025 de la Conférence internationale SMILE (Smart Management in Industrial and Logistics Engineering) organisée, jeudi à Casablanca, à l'initiative du Centre d'Excellence en Logistique (CELOG) de l'École Supérieure des Industries du Textile et de l'Habillement (ESITH) et la chaire Transport, Économie circulaire et Chaînes Logistiques durables (TEC-LOGd) de l'Université Polytechnique Hauts-de-France (UPHF).

Réunissant près de 100 participants de différents pays, cette conférence, qui se tient jusqu'au 19 avril, constitue une plateforme d'échange entre chercheurs, industriels et étudiants autour des défis de la chaîne d'approvisionnement, des innovations en matière de logistique, transport et ingénierie industrielle.

Intervenant à cette occasion, le président du Conseil d'Administration de l'ESITH, Mohamed Lahlou, a rappelé que l'ESITH est "la première école d'ingénieurs au Maroc à avoir mis en place un programme d'ingénierie en logistique", avec plusieurs formations proposées dans ce domaine.

Il a également souligné l'importance des thématiques abordées lors de cette conférence, dont l'intelligence artificielle, la stabilité et la performance dans les défis industriels et logistiques, estimant que ces thématiques sont au coeur des enjeux actuels de l'industrie.

De son côté, Mustapha Hlyal, Professeur et Directeur du Centre d'Excellence en Logistique (CELOG) de l'ESITH, a relevé que cette première édition de SMILE vise à renforcer la position du Maroc dans le domaine de la recherche en logistique et en ingénierie industrielle.

"Cette conférence marque une étape importante dans notre mission de développer des solutions innovantes pour répondre aux défis logistiques contemporains, tout en formant la prochaine génération de spécialistes capables d'intégrer les nouvelles technologies dans la gestion des chaînes d'approvisionnement", a-t-il dit.

Pr. Hlyal a aussi mis en avant le rôle du CELOG en tant que pont entre le monde académique et le secteur industriel, facilitant le transfert de connaissances et l'application pratique des recherches avancées pour améliorer la compétitivité des entreprises marocaines sur le plan national et international.

Pour sa part, Abdessamad Ait El Cadi, professeur au Laboratoire LAMIH UMR CNRS 8201 et à l'INSA HDF, a indiqué que cette conférence s'inscrit dans le cadre d'une collaboration entre l'ESITH et l'Université Polytechnique Hauts-de-France qui a démarré il y a plus de 10 ans.

Il a, dans ce sens, évoqué le double diplôme proposé conjointement par les deux établissements, permettant aux étudiants marocains de poursuivre leurs études en France et d'obtenir deux diplômes, l'un marocain et l'autre français, renforçant ainsi les liens académiques entre les deux pays.

Par ailleurs, Pr. Joseph Sarkis, de la Worcester Polytechnic Institute Business School et titulaire de la Chaire d'excellence TEC-LOGd à l'UPHF, a axé son intervention sur les grands défis environnementaux et l'importance de l'économie circulaire dans les systèmes logistiques.

Il est revenu sur l'interconnexion des problèmes environnementaux à différentes échelles (mondiale, régionale et locale), faisant remarquer que les décisions prises en matière de logistique et de transport ont des implications directes sur l'environnement, qu'il s'agisse de la déforestation, des zones humides ou d'autres écosystèmes.

Cette conférence a pour but d'explorer les solutions innovantes face aux contraintes croissantes des systèmes logistiques liées à la raréfaction des ressources naturelles, à l'augmentation de la population et aux crises socio-environnementales, avec un accent particulier sur l'utilisation des technologies émergentes et l'application des principes de l'économie circulaire.

Les meilleurs articles présentés lors de cette conférence seront publiés dans le journal IEEE Engineering Management Review (Q2), tandis que l'ensemble des articles sélectionnés par le comité scientifique figureront dans le journal indexé Scopus MDPI - Engineering Proceedings, assurant ainsi une large diffusion internationale des travaux présentés.