Maroc: Fondation diplomatique - Mme Ben Yahya met en avant les progrès du pays en matière de justice sociale

Rabat — La ministre de la Solidarité, de l'insertion sociale et de la famille, Naïma Ben Yahya, a mis en avant, jeudi à la Fondation diplomatique à Rabat, les progrès réalisés par le Maroc en matière de justice sociale, à la faveur de programmes et de politiques publiques multisectoriels.

S'exprimant lors du 144è carrefour diplomatique, en présence d'ambassadeurs accrédités au Royaume et de représentants d'organisations internationales, Mme Ben Yahya a affirmé que le Royaume s'est engagé dans une série de réformes législatives, politiques et sociales destinées à renforcer l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.

Elle a souligné que cette dynamique positive a été consolidée par l'adoption, dans la Constitution de 2011, du principe d'égalité en matière de droits et de libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental.

Dans ce cadre, la ministre a salué le rôle essentiel joué par les partenaires internationaux, la société civile et les différents acteurs dans la mise en oeuvre des plans d'action visant à promouvoir l'égalité et à lutter contre les discriminations à l'égard des femmes, précisant que cette coopération multilatérale constitue un véritable levier pour atteindre les objectifs nationaux en la matière.

Elle a, par ailleurs, mis l'accent sur l'importance de l'échange d'expertises et d'expériences avec les membres du corps diplomatique, en mettant à disposition les informations nécessaires à une meilleure compréhension des spécificités du Maroc dans la mise en oeuvre de politiques publiques à dimension sociale.

De son côté, le président de la Fondation diplomatique, Abdelati Habek, a relevé que le Maroc a su, au cours des deux dernières décennies, renforcer son arsenal législatif en vue d'ancrer les fondements de l'Etat social.

Il a mis en lumière le contrat social établi par la Constitution de 2011, qui repose sur la consolidation des droits et des libertés, et le renforcement de la dimension sociale dans les politiques publiques, à travers un ensemble d'initiatives, de programmes et la création d'institutions sociales ayant pour objectif le soutien à la cohésion sociale.

Le président de la Fondation a également rappelé que la famille marocaine occupe une place centrale dans les politiques publiques, à travers des réformes législatives, politiques et sociales qui ambitionnent d'instaurer l'égalité des sexes en matière de droits et libertés, à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, à soutenir les personnes vulnérables, et à promouvoir la situation de la femme.

M. Habek a, dans ce sens, évoqué la réforme du Code de la famille qui reflète une volonté nationale forte de promouvoir la situation de la famille marocaine, vise à garantir des droits équitables à tous, et renforce également le leadership du Royaume dans la promotion de l'égalité et de la parité, dans le respect des constantes nationales et religieuses, et en phase avec les évolutions sociales, économiques et culturelles du pays.

S'agissant des personnes en situation de handicap, M. Habek a indiqué que le plan d'action mis en oeuvre en faveur de cette catégorie s'appuie sur des références internationales et nationales, notamment la Convention relative aux droits des personnes handicapées, la loi-cadre n° 97.13, ainsi que la Politique publique intégrée pour la protection de l'enfance 2015-2025.

M. Habek a aussi souligné la politique d'ouverture menée par le Maroc et ses efforts pour asseoir un modèle prometteur de coopération internationale et de coopération Sud-Sud, ajoutant que cette dynamique a permis la mise en oeuvre de projets porteurs et le lancement d'initiatives concrètes, telles que la création du Réseau africain sur l'inclusion sociale, la solidarité et le handicap.

Cette rencontre, axée sur les moyens de consolider les fondements de l'Etat social et de la justice sociale, a été l'occasion de mettre en exergue l'importance du renforcement de la cohésion familiale, de l'autonomisation économique des femmes, de l'ancrage des principes d'équité et la réalisation de l'égalité des chances et de la dignité, ainsi que de l'inclusion des personnes en situation de vulnérabilité dans les différents aspects de la vie.