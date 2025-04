Maroc: Le CA de l'Agence urbaine d'Essaouira approuve le plan d'action 2025

Essaouira — L'Agence urbaine d'Essaouira (AUESS) a tenu, jeudi, la 12è session de son Conseil d'Administration (CA), marquée par l'approbation des rapports moral et financier au titre des années 2023 et 2024, du plan d'action pour 2025 et du programme prévisionnel couvrant la période 2026-2027.

Présidée par l'inspecteur général du ministère de l'Aménagement du Territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, Reda Guenoun, en présence notamment du gouverneur de la province, Adil El Maliki, du secrétaire général des affaires régionales de la wilaya de Marrakech-Safi, du président de l'Université Cadi Ayyad, d'élus et de représentants des départements ministériels concernés, cette session a été également l'occasion de présenter le bilan des principales réalisations de l'Agence au cours des deux dernières années.

Intervenant à cette occasion, M. Guenoun a souligné que ce CA s'inscrit dans le cadre de la dynamique impulsée par les grands chantiers structurants initiés dans les différentes régions du Royaume, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, mettant en avant le rôle stratégique du secteur de l'urbanisme dans l'opérationnalisation de la convergence des politiques publiques territoriales.

Le responsable a également mis l'accent sur la nécessité d'intensifier les efforts visant à parachever la couverture du territoire par des documents d'urbanisme de nouvelle génération, à même de favoriser l'investissement productif, notamment dans les zones rurales et centres émergents, appelant, à cet égard, les membres du Conseil à apporter leur appui aux actions de l'Agence, en particulier en matière de sauvegarde et de valorisation du patrimoine architectural et urbain de la Cité des Alizés.

De son côté, M. El Maliki a salué les initiatives entreprises par l'AUESS en matière d'accompagnement des projets structurants et d'investissements majeurs, ainsi que les efforts déployés par cet établissement pour l'élargissement de la couverture du territoire en documents d'urbanisme de nouvelle génération, adaptés aux spécificités locales et alignés sur les stratégies régionales et sectorielles, l'objectif étant de mieux accompagner la dynamique de développement multisectorielle que connaît la province d'Essaouira.

Par la suite, la directrice de l'AUESS, Zahra Sahi, a présenté un exposé exhaustif dans lequel elle s'est attardée, chiffres et indicateurs en matière de planification et de gestion urbaine à l'appui, sur les rapports moral et financier au titre des années 2023 et 2024, le budget prévisionnel de l'année 2025 et sur le programme prévisionnel pour les deux prochaines années 2026 et 2027, ainsi que sur le bilan d'activités, de coopération et de partenariat avec les divers intervenants.

À ce titre, Mme Sahi a fait savoir qu'au niveau de la planification urbaine, neuf documents d'urbanisme ont été homologués au cours des deux dernières années, portant le taux de couverture au niveau du territoire à 98,24%.

Concernant le taux de couverture par les documents d'urbanisme homologués, il s'est élevé à 88% en 2024, contre 77,19% en 2023, a précisé Mme Sahi, ajoutant que 28 documents d'urbanisme, ainsi qu'une série d'études stratégiques et spécifiques sont en cours d'étude et de finalisation.

Dans le cadre du projet de transition numérique de l'AUESS, Mme Sahi a relevé que l'intégration des documents d'urbanisme homologués dans le Géoportail National a atteint un taux de 100%.

Pour ce qui est du traitement des dossiers d'autorisations de construire, elle a indiqué que le taux d'approbation au niveau du guichet unique s'est établi à 87,9% en 2024, contre 82,54% en 2023, notant que le taux d'approbation au niveau des commissions provinciales d'urbanisme s'est élevé, quant à lui, à 80,85% en 2024, contre 67,89% en 2023.

La responsable a, en outre, mis en exergue l'approche participative adoptée par l'Agence conformément à la circulaire conjointe n°160/D et 1049/D du 28 avril 2023 relative à la simplification des procédures d'autorisation en milieu rural, expliquant que cette démarche a permis la délimitation des périmètres de 37 douars répartis sur cinq communes entourant la ville d'Essaouira, dans une première phase couvrant une superficie d'environ 403 hectares et ciblant une population d'environ 14.511 habitants.

En matière de projets d'investissement, et dans le cadre de la Commission régionale d'investissement, l'AUESS a contribué à l'étude et l'instruction de 109 projets et à l'approbation de 57 projets, soit un taux de 52,17% durant 2023 et 2024, a conclu Mme Sahi.

Lors des échanges, plusieurs membres du CA, en particulier des présidents de conseils communaux, ont évoqué certaines difficultés rencontrées en matière de planification urbaine, appelant la direction et les cadres de l'AUESS à intensifier leurs efforts pour répondre de manière ciblée aux défis propres aux territoires à forte dominance rurale, en veillant notamment à une meilleure prise en compte de leurs spécificités dans les actions de planification et d'accompagnement.

Par ailleurs, les travaux de cette session ont été sanctionnées par la signature de conventions de partenariat entre la préfecture de la province et les communes de Sidi Abdeljalil, Bizdad et Lagdadra, portant sur l'élaboration de documents d'urbanisme au titre de l'année 2025.

Cette réunion a été également ponctuée par la signature de la deuxième phase de la délimitation des périmètres des douars avec 8 communes, à savoir Zaouiat Ben Hmida, Tafetachte, Bizdad, Aquermoud, Ezzaouite, Ida Ou Guelloul, Smimou et Sidi Boulaalam, couvrant une superficie totale d'environ 980 hectares et ciblant une population d'environ 18.922 habitants.