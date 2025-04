Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 18 avril 2025

Sénégal : Finances publiques et fonds force Covid – Les procureurs à l'heure des comptes

Ce 17 avril, les autorités du parquet ont tenu une conférence de presse au Palais de Justice de Dakar dans le but d’apporter des éclaircissements concernant le rapport sur les fonds mobilisés dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, ainsi que sur le Rapport de la Cour des comptes couvrant la période 2019-2024.

M. Mbacké Fall, Procureur général près la Cour d’appel, M. Ibrahima Ndoye, Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance hors classe, ainsi que le Procureur financier de la République se sont exprimés sur des dossiers sensibles liés à la gestion des finances publiques.

A cet effet, le procureur général a évoqué le travail sans relâche que les magistrats du pôle judiciaire financier ont accompli ces 7 derniers mois. Il a souligné l'implication dans la gestion du fond covid de certaines personnes ayant exercé des fonctions ministérielles durant la période considérée et sur lesquelles pèsent de graves présomptions et de prévarication des deniers publics. (Source allAfrica)

Présidentielle en Côte d’Ivoire : Tidjane Thiam sera le candidat du PDCI

L’ancien ministre et ex-financier a été élu ce 17 avril candidat du principal parti d’opposition à la présidentielle d’octobre, lors d’une convention à laquelle il était le seul à se présenter.

Tidjane Thiam a obtenu 99,50 % des voix exprimées avec un taux de participation de 93,17 %, selon les résultats globaux provisoires. Tout n’est pas gagné pour autant : actuellement hors du pays, Tidjane Thiam, 62 ans, est bousculé par une polémique sur sa nationalité qui pourrait le fragiliser dans sa course à la présidence.

Dans le même temps, à six mois du scrutin, des tensions secouent le paysage politique, notamment liées à l’inéligibilité de trois opposants, dont l’ancien président Laurent Gbagbo. (Source Jeune Afrique)

Recensement de 16.000 biens wakfs en Algérie

Répondant aux préoccupations des députés sur ce projet de loi, lors d'une séance plénière à l'Assemblée populaire nationale (APN), présidée par son président, Brahim Boughali, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Kaouter Krikou, M. Belmehdi a précisé que "le portefeuille des biens wakfs en Algérie est en nette croissance, s'élevant actuellement à 16.000 biens wakfs, alors que leur nombre ne dépassait pas 12.000 biens wakfs en 2022".

A ce titre, le ministre a annoncé "la récupération de plusieurs biens wakfs, les derniers en date étant les 53 ha récupérés dans la wilaya de Tipasa, estimant que ce projet de loi permettra, une fois adopté, "la récupération de taux plus élevés". (Source Algérie Presse Service)

Journée nationale de la femme 2025 au Gabon : une édition placée sous le thème de l’autonomisation

Le 17 avril 2025 a été marqué par la célébration de la Journée nationale de la Femme, une date instituée depuis 2017 pour affirmer la place centrale de la femme dans les politiques publiques d’inclusion sociale. Pour cette édition, le thème retenu est : « L’engagement communautaire pour l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes ». Il s’agit de mettre en lumière le rôle des communautés dans la promotion d’un environnement plus équitable et favorable à l’épanouissement des femmes.

Dans un contexte social en mutation, cette journée est devenue un moment propice pour rappeler les enjeux liés à l’égalité des genres, mais aussi pour évaluer les progrès accomplis dans notre pays. À la veille de la célébration, la ministre de la Femme et de la Protection de l’Enfance, Élodie Diane Fouefoué épse Sandjoh, s’est adressée à la nation. Elle a annoncé le report des célébrations officielles au 26 avril prochain, tout en présentant le programme détaillé des activités à venir. (Source GabonMediaTime)

RDC : l'incendie d'une baleinière, dans la province de l'Équateur, fait de très nombreux morts

Des morts et des disparus en RDC après un nouvel accident de transport fluvial. Une baleinière a pris feu, mardi 15 avril au large de Mbandaka, dans la province de l’Équateur, au nord du pays, alors qu'elle transportait plusieurs centaines de personnes sur le fleuve Congo. Le bilan est très lourd puisque la société civile évoque plus de 140 morts.

Selon les informations recueillies, mardi 15 avril vers 16 heures, une embarcation qui venait de quitter le port de Bankita à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur en République démocratique du Congo (RDC), en direction du territoire de Bolomba, a pris feu. Le HB Kokolo a alors chaviré, emportant avec lui les centaines de personnes qui était à bord. (Source RFI)

Mali : 5,5 millions de tonnes de riz visées d’ici 2030

Confronté à un déficit persistant en riz malgré une production nationale en hausse, le Mali a lancé, jeudi à Bamako, un appel à la mobilisation de financements pour soutenir son Programme national du système de riziculture intensif (PN-SRI). L’objectif : atteindre 5,5 millions de tonnes d’ici 2030, contre 3 millions actuellement, et faire de la riziculture un pilier de sa souveraineté alimentaire et de son développement économique.

Le Mali a lancé ce jeudi 17 avril 2025 un appel fort à ses partenaires nationaux et internationaux, à travers l’ouverture du Forum national sur le financement durable du Programme national du système de riziculture intensif (PN-SRI). Présidée par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, cette rencontre vise à mobiliser les ressources nécessaires pour faire de la riziculture un levier stratégique de souveraineté alimentaire et de développement économique. (Source apanews)

Supernova Challenge 2025 : 100 000 USD pour les meilleures startups

Au Maroc, la ville de Marrakech a vibré au rythme du retour du plus grand concours de startups africaines, le Supernova Challenge 2.0, organisé durant GITEX Africa 2025. Promesse d’une compétition intense pour un total de 100 000 dollars sans dilution du capital, cet événement a vu la startup marocaine Deep Leaf triompher le 16 avril, lors de la grand-messe de GITEX Africa, en remportant le premier prix de 50 000 dollars.

Organisé dans le cadre de GITEX Africa 2025 à Marrakech, au Maroc, le Supernova Challenge 2.0, le plus grand concours de startups d’Afrique, a culminé le 16 avril avec la victoire de la startup marocaine Deep Leaf, qui a remporté le grand prix de 50 000 dollars sur les 100 000 dollars mis en jeux sans prise de participation. Cet événement a marqué le retour de ce concours incontournable pour les entrepreneurs africains. Une véritable aubaine pour les startups africaines en quête de reconnaissance, de financement et d’opportunités d’expansion. (Source Africa 24)

Libye : sans unité politique, l’ONU redoute une reprise des violences

La Libye traverse une période particulièrement instable alors qu’un cessez-le-feu signé en 2020 maintient, jusqu’à un certain point, la paix fragile. Cependant, l’absence de progrès politique et la persistance des luttes internes risquent de précipiter une nouvelle crise.

Depuis la signature de cet accord, la situation sécuritaire dans le pays reste volatile. Selon Hanna Tetteh, Représentante spéciale du Secrétaire général de l'ONU pour la Libye, "l'accord de cessez-le-feu de 2020 tient largement, mais la situation sécuritaire reste volatile". En effet, malgré l’apparente accalmie, les tensions sur le terrain ne cessent d’augmenter. Les groupes armés qui se disputent le contrôle territorial, notamment dans la région de Tripoli, ne cessent de renforcer leur présence militaire. Ces récentes mobilisations dans la capitale ravivent les craintes d’une escalade violente. (Source Africanews)

Festival Baska : la culture togolaise à l’honneur dans la Kara

La ville de Bassar, dans la région de la Kara, accueillera du 18 au 20 avril l’édition 2025 du Festival Baska, un rendez-vous culturel majeur en Afrique de l’Ouest.

Placé sous le thème « Sauvegarde de l’héritage culturel, gage du développement socioculturel et économique de nos localités », l’événement mettra à l’honneur les traditions togolaises dans toute leur richesse.

Durant trois jours, Bassar deviendra un haut lieu de rencontres artistiques et culturelles. Le programme prévoit des expositions artisanales, une foire gastronomique, des prestations musicales et théâtrales, ainsi que des concours de savoir-faire traditionnels. (Source togonews)

LdC CAF : L'AS FAR et Pyramids FC sanctionnés par la CAF

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé des sanctions disciplinaires à l’encontre de l’AS FAR et du club égyptien Pyramids FC, suite aux incidents survenus lors des quarts de finale aller et retour de la Ligue des champions.

Selon un communiqué officiel de l’instance, l’AS FAR a été reconnue coupable de manquements au règlement, notamment aux articles 17.1 et 17.5, pour des insuffisances en matière de sécurité dans son stade, ainsi que pour l’usage de lasers par ses supporters.

En conséquence, le club militaire écope d’un match à huis clos, peine assortie d’un sursis d’un an, ainsi qu’une amende de 20 000 dollars. (Hespress)