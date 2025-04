Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi contre Joseph Kabila - La crise dans la crise en RDC

Désigné médiateur de l'Union africaine (UA) dans la crise congolaise, le 11 avril dernier, le président Faure Gnassingbé veut aller vite au charbon. Dès le 16 avril, il est allé prendre langue avec le président angolais, président en exercice de l'UA et ci-devant facilitateur dans ledit conflit. Après Luanda dans la matinée, Faure Gnassingbé était l'hôte du président Tshisekedi dans la soirée à Kinshasa.

Des entretiens du nouveau médiateur avec le président de l'UA et le président congolais, rien n'a filtré même si de toute évidence, avec ses interlocuteurs, Faure Gnassingbé a dû faire le tour des préoccupations sur la question afin de se saisir du problème par le bon bout.

De fait, de l'implication avérée du Rwanda dans la guerre à l'est de la RDC à la perquisition de l'une des résidences de l'ancien président Joseph Kabila, en passant par les accords de Nairobi, de Doha ou la dernière offensive des Wazalendo contre les positions de l'AFC /M23 à Goma, la crise congolaise est on ne peut plus complexe.

Il y a assurément des crises dans la crise avec le président Félix Tshisekedi qui rêve d'un troisième mandat mais peine à former un gouvernement d'union nationale ou à impulser une montée en puissance de l'armée congolaise contre les rebelles, pendant que son prédécesseur, Joseph Kabila, planifie son retour au pays. Un retour d'exil par l'est, c'est-à-dire en passant par la zone du conflit, selon ses propres déclarations. De quoi alimenter les conjectures, voire les accusations ouvertes qui font de lui le vrai patron de l'Alliance du fleuve Congo (AFC), l'aile politique de la rébellion qui fait front avec le M23 depuis janvier 2025.

Au demeurant, Joseph Kabila, après s'être volontairement exilé au Zimbabwe en 2023, a multiplié depuis début 2025, les critiques contre son ancien allié, Félix Tshisekedi, stigmatisant sa gouvernance du pays, la mauvaise gestion de la guerre à l'est, et sa volonté de briguer un 3e mandat. Du reste, pour joindre l'acte de sa rupture d'alliance avec son successeur à sa parole de défiance à son encontre, il affiche ses contacts "sans animosités" avec Paul Kagamé, sa relation avec Camille Nanga, ancien président de la CENI, devenu coordinateur de l'AFC/M23.

Par ailleurs, c'est un secret de polichinelle à Kinshasa qu'il reçoit fréquemment au Zimbabwe, John Numbi, ancien chef de la police nationale sous son régime, en rupture de banc avec le gouvernement Tshisekedi depuis 2021. Poursuivi par la justice militaire dans le cadre des assassinats de Floribert Chebeya et de Fidèle Bazana en 2010, celui qui était devenu inspecteur général des forces armées congolaises, s'est réfugié au Zimbabwe. Depuis 2023, il n'a pas sa langue dans la poche pour peindre au vitriol les travers du pouvoir Tshisekedi qui l'accuse d'entretenir un climat d'insécurité dans le Katanga .

On le voit bien, la RDC n'a pas mal qu'à sa rébellion à l'est. Elle est aussi malade de la rupture d'alliance entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, entre l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) et le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD). Plus généralement, les politiques congolais peinent à trouver le plus petit dénominateur commun indispensable pour une vraie union sacrée du pays afin de gérer les multiples crises qui l'assaillent et dont la guerre à l'est n'est que le mouvement le plus visible du dandinement inquiétant de ce géant au pied d'argile.