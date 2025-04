Burkina Faso: Comité national de lutte contre la drogue - Une 20e session pour anéantir le fléau

Le Comité national de lutte contre la drogue (CNLD) a tenu, le mercredi 17 avril 2025, sa 20e Assemblée générale (AG) ordinaire à Ouagadougou. Placée sous l'égide du ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, cette rencontre avait pour objectif général d'examiner et d'adopter les documents soumis à l'appréciation des participants.

Dans un contexte marqué par la persistance des menaces sécuritaires au Burkina Faso, la lutte contre la drogue s'impose plus que jamais comme un impératif national. Le gouvernement burkinabè, conscient des liens étroits entre trafics de stupéfiants et financement du terrorisme, a adopté le 28 novembre 2024, une stratégie nationale de lutte contre la drogue, visant à endiguer ce fléau et à renforcer la résilience des communautés.

C'est donc dans cet esprit que le CNLD a convié ses membres et partenaires techniques et financiers pour cette 20e Assemblée générale, avec pour objectif de faire le point des acquis, dresser le bilan des actions menées et examiner le Plan d'action 2025-2029 issu de la stratégie nationale. À l'ouverture des travaux, le ministre de la Sécurité,Mahamadou Sana, président du CNLD a rappelé l'importance de cette instance dans le dispositif sécuritaire national. « Cette 20e Assemblée générale se distingue par le lancement de la mise en oeuvre du Plan d'action 2025-2029 issu de notre stratégie nationale. Elle sera l'occasion d'examiner et d'adopter le premier plan de travail annuel de ce cycle stratégique », a-t-il souligné.

Au menu de cette 20e session, les participants ont examiné et adopté le rapport d'activités 2024 du CNLD, évalué la mise en oeuvre des recommandations issues de la précédente session, et validé le plan d'actions 2025 de la Stratégie nationale de lutte contre la drogue (SNLD). Ce dernier constitue le premier jalon du plan quinquennal 2025-2029, récemment adopté, et qui doit guider les actions futures en matière de réduction de l'offre et de la demande de drogues au Burkina Faso.

L'année écoulée a été marquée par des efforts soutenus de lutte contre la drogue au Burkina Faso. Selon les chiffres communiqués par le Secrétaire permanent du CNLD, Emma Noël Kaboré, 89 000 personnes ont été touchées par les campagnes de sensibilisation organisées à travers le pays. Ces actions ont notamment ciblé les établissements scolaires, les associations de jeunes, les zones à risque et les médias, afin de renforcer la vigilance des populations face aux dangers liés aux drogues.

En matière de répression, les forces de défense et de sécurité ont saisi 133 tonnes de drogues et interpellé 522 individus présentés à la justice pour des infractions liées à la drogue en 2024. Ces chiffres témoignent de la détermination des autorités à démanteler les réseaux de trafic qui alimentent, entre autres, les groupes armés terroristes.

Au-delà de la répression, le CNLD accorde une attention particulière à la dimension humaine du phénomène. Ainsi, en 2024, 2500 personnes dépendantes ont bénéficié de soins sanitaires et 186 autres ont été réinsérées socialement grâce aux actions coordonnées des services sociaux et sanitaires. Ces résultats démontrent, selon Emma Noël Kaboré, la nécessité de consolider les actions et d'amplifier les efforts, notamment à travers la mise en oeuvre du Plan d'action 2025-2029. « La lutte contre la drogue ne se limite pas à la répression ; elle doit aussi offrir des alternatives et des perspectives à ceux qui en sont victimes », a-t-il rappelé.

En adoptant son Plan d'action 2025-2029, le CNLD ambitionne de renforcer la lutte contre la drogue à travers une approche multisectorielle intégrant la prévention, la répression, la prise en charge et la réinsertion. La collaboration avec les partenaires techniques et financiers ainsi qu'avec la société civile sera essentielle pour atteindre les objectifs fixés.