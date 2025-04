Dakar — Le Sénégal dispose désormais d'un outil de planification stratégique dans le domaine de la gestion environnementale et sociale des activités d'exploration et d'exploitation de ses ressources pétrolières et gazières, a-ton appris, jeudi, du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom.

"A travers l'étude d'évaluation environnementale stratégique du secteur pétro-gazier offshore et onshore, notre pays dispose désormais d'un outil de planification stratégique dans le domaine de la gestion environnementale et sociale des activités d'exploration et d'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières", a-t-il dit.

Daouda Ngom intervenait lors de la cérémonie d'ouverture de l'atelier de présentation de l'évaluation environnementale stratégique du secteur pétro-gazier et de l'Atlas de l'environnement marin et côtier du Sénégal, en présence de son collègue de l'Energie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop.

"L'évaluation environnementale stratégique du secteur pétro-gazier offshore et onshore doit permettre à notre pays d'identifier les risques et enjeux environnementaux associés aux projets pétroliers et gaziers, notamment sur les secteurs sensibles tels que la pêche, le tourisme, l'agriculture", a-t-il expliqué.

Daouda Ngom a souligné que le choix clairement exprimé d'engager le Sénégal dans une nouvelle ère où l'exploitation des ressources pétrolières et gazières constitue un levier important pour la croissance économique et le développement social, ne doit pas occulter le coût écologique.

Il a rappelé que la notoriété publique que l'industrie pétrolière et gazière, particulièrement, les projets offshore, présentent des risques environnementaux et sociaux majeurs dont la prise en charge, requiert préparation adéquate de tous les acteurs concernés pour plus de vigilance.

"La récente fuite de gaz au niveau du puits A02 du champ gazier de Grand Tortue Ahmeyim (GTA) en est une parfaite illustration; ce qui n'est plus un incident isolé dans cette phase critique de mise en service accélérée des installations de production mais plutôt une alerte pour nous rappeler les situations d'urgence environnementale qui menacent nos écosystèmes marins et côtiers ainsi que les activités socioéconomiques y relatives", a rappelé le ministre.

Evoquant l'Atlas de l'environnement marin et côtier, M. Ngom a souligné qu'il présente "l'état de référence du milieu marin et côtier" pour faciliter le suivi de son évolution dans un contexte d'exploitation pétrolière et gazière, et de prise de mesures correctives à temps opportun.

Son élaboration, a-t-il dit, "répond au besoin de cerner les enjeux multiples et complexes de l'exploitation pétrolière et gazière" en rapport avec "la préservation de la biodiversité marine et côtière dont dépendent nos compatriotes dans le secteur de la pêche, du tourisme et de l'économie maritime en général".

"C'est aussi un outil d'aide pour les différents services de l'Etat concernés, à mieux se préparer et à adapter leurs stratégies d'intervention en cas d'incident, notamment les déversements accidentels d'hydrocarbures en mer", a-t-il ajouté, en présence de plusieurs responsables des ministères de l'Environnement et de l'Energie.

Cette étude stratégique a été pilotée par un groupe de travail interministériel mis en place par arrêté conjoint des départements de l'Environnement et de l'Energie avec l'implication et l'accompagnement des universités et centres nationaux de recherche et l'assistance du Projet d'appui aux négociations des projets pétroliers et gaziers exécuté par le GES PETROGAZ.

Le ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, a salué la bonne collaboration des services respectifs des deux ministères pour aboutir à ce résultat qu'il juge "excellent".

La mise en place de ces outils de gestion environnementale et sociale vient renforcer "les mesures robustes" que l'Etat du Sénégal est en train d'accomplir pour une industrie pétrolière et gazière en mesure de profiter à la population, sans pour autant induire de dommages sévères à son environnement et compromettre ses activités socioéconomiques, a indiqué M. Diop.