Egypte: Le ministre du Tourisme évoque la coopération conjointe avec la ministre française de la Culture

Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Chérif Fathy, a examiné, mardi, avec la ministre française de la Culture, Rachida Dati et la délégation qui l'accompagne, la coopération entre les deux pays dans le domaine des Antiquités, et ce au siège du musée national de la civilisation égyptienne (NMEC) à Fostat.

Ces entretiens se sont déroulés en marge de la visite actuelle du président français, Emmanuel Macron, en Égypte.

Lors de la réunion, M. Fathy a souligné la profondeur des relations entre les deux pays, qui connaissent une coopération fructueuse dans les divers domaines, dont le tourisme, les antiquités et la culture, affirmant que l'Egypte apprécie la visite officielle, de haut niveau, qu'effectue actuellement le président français, Emmanuel Macron en Égypte et au Grand Musée Égyptien (GME) et sa rencontre avec le président Abdel Fattah Al-Sissi, ainsi que la signature par les deux chefs d'État d'une déclaration conjointe élévant les relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique.

Et d'indiquer le développement exceptionnel que connaissent les relations égypto-françaises, signalant que le ministère travaille en vue de donner à ces relations des perspectives plus larges dans les domaines du tourisme et des antiquités.

Pour sa part, Mme Dati a adressé ses remerciements au ministre pour l'accueil chaleureux qui lui avait été offert, précisant que les relations exceptionnelles liant l'Égypte et la France avaient été couronnées par la signature par les directions politiques des deux pays d'un accord de partenariat.

Mme Dati a confirmé que la visite du président français en Égypte avait mis en relief les liens d'amitié et les rapports exceptionnels entre les deux leaders, se réjouissant de visiter le GME, et affirmant que l'Égypte est un pays riche en patrimoine culturel.