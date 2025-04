Afrique de l'Est: L'Éthiopie et le Kenya souhaitent renforcer leurs relations commerciales bilatérales

Addis Ababa — Le ministère du commerce et de l'intégration régionale a souligné la volonté de l'Éthiopie et du Kenya de renforcer et d'améliorer leurs relations commerciales bilatérales.

Des discussions sur le renforcement de la coopération commerciale entre les deux nations ont eu lieu à Mombasa entre le ministre éthiopien du commerce et de l'intégration régionale, Kassahun Gofe, et le ministre kényan du commerce, de l'industrie et de l'investissement, Lee Kinyanjui.

Au cours de la réunion, les deux parties ont exploré diverses stratégies pour stimuler la coopération commerciale, y compris l'examen du rapport sur les négociations commerciales frontalières initiées par le comité technique bilatéral.

"Il s'agit de s'assurer que les activités commerciales dans la zone frontalière sont menées légalement, plutôt que par le biais de canaux informels", a déclaré le ministre Kassahun sur sa page officielle de médias sociaux.

Il a également noté que les deux parties se sont mises d'accord sur une direction commune pour finaliser les négociations en cours.

Le ministre Kassahun a déclaré que la réunion témoignait de l'engagement continu de l'Éthiopie et du Kenya à formaliser et à développer le commerce transfrontalier, dans le but plus large de favoriser la coopération économique et l'intégration régionale.