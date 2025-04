Soudan: Le Ministère de la Justice salue le cadre de coopération avec le Bureau du Secrétaire général sur la violence sexuelle commise en période de conflit

La sous-secrétaire du ministère de la Justice, Mawlana Howaida Ali Awad Al-Karim a appelé le Bureau du Secrétaire général sur la violence sexuelle dans les conflits à traiter la question soudanaise différemment.

C'était lors de sa rencontre ce jeudi dans son bureau avec Mme Pramila Patten, Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la violence sexuelle commise en période de conflit, qui conclut aujourd'hui sa visite dans le pays.

Mme Howayda a déclaré à SUNA que la réunion, à laquelle ont participé des représentants du Comité national des droits de l'homme, a discuté des objectifs de la visite du responsable de l'ONU dans le pays et a apprécié la signature d'un accord-cadre à cet égard.

La sous-secrétaire du ministère de la Justice a ajouté qu'elle avait informé Mme Pramila que la milice des Forces de Soutien Rapide - FSR avait utilisé la violence sexuelle contre les femmes comme moyen d'humiliation et de violations généralisées qui avaient eu lieu dans de vastes zones du pays, dans la capitale et dans un certain nombre d'États.

Elle a déclaré avoir précisé que le ministère de la Justice et le Comité national exerceraient leurs fonctions dans le cadre de cet accord-cadre, et que le ministère public est l'organe chargé de déposer des plaintes dans les instances internationales, tandis que le ministère de la Justice est l'organe chargé d'élaborer la législation, de surveiller sa mise en oeuvre, de fournir un soutien juridique aux victimes de violences sexuelles et de faciliter l'accès des victimes à la justice, en plus de sa supervision des dossiers connexes, notamment le dossier des droits de l'homme, le droit international humanitaire et le dossier de la traite des êtres humains, du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.

À l'issue de la réunion, Mme Howayda a demandé au Bureau du Secrétaire général des Nations Unies d'aborder la question soudanaise différemment et de soutenir la création de maisons d'hébergement pour accueillir les femmes maltraitées. Elle a souligné l'importance du réseautage entre le Bureau et les organismes officiels au Soudan, ainsi qu'avec d'autres mécanismes nationaux et internationaux et les organisations de la société civile concernées par cette question.