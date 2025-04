Soudan: Al-Eaysir salue la décision de l'UNESCO de protéger les secteurs culturel et éducatif au pays

Le ministre de la Culture et de l'Information et porte-parole du gouvernement, Khaled Al- Eaysir a salué la décision rendue mercredi par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) concernant la protection des secteurs culturel et éducatif au Soudan, exprimant sa profonde gratitude pour cette décision, qui soutient les secteurs culturel et éducatif, ainsi que les médias et les agences de communication du pays.

Dans un communiqué de presse publié jeudi, le ministre a affirmé l'engagement total du gouvernement soudanais à fournir toutes les formes de soutien, d'assistance et de coopération pour revitaliser le système éducatif, protéger les journalistes et renforcer les efforts de lutte contre le trafic illicite de biens culturels.

Il a souligné que cette approche fait partie du plan national visant à renforcer le partenariat avec l'UNESCO, à contribuer à la protection des biens culturels contre le pillage et le vandalisme, et à consolider le rôle de la culture, de l'éducation et des médias dans la construction de la paix et la réalisation du développement durable au Soudan.

Al- Eaysir a exprimé ses remerciements au Conseil exécutif de l'organisation et aux pays qui ont contribué à l'adoption de cette résolution en soutien à ces secteurs vitaux.