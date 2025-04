Soudan: Le président du Conseil de souveraineté rencontre le directeur des affaires africaines au ministère britannique des Affaires étrangères

Le président du Conseil Souverain de Transition, commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan, a rencontré jeudi la directrice des affaires africaines au ministère britannique des Affaires étrangères, Mme Kate Foster, en présence du sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Hussein Al-Amin.

Le sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères a expliqué, dans un communiqué de presse, que Mme Foster a informé le président du Conseil de souveraineté de la Conférence ministérielle de Londres sur le Soudan et de ses résultats.

L'ambassadeur a ajouté que Mme Kate avait indiqué, lors du briefing qu'elle avait donné, que la conférence de Londres avait été témoin d'un large consensus sur un grand nombre de points et de paragraphes contenus dans le projet de déclaration qui devait être publié par la conférence.

Elle a ajouté : « Il n'y a pas eu de consensus sur plusieurs autres points, le plus important étant le paragraphe visant à garantir la protection des institutions de l'État soudanais contre l'effondrement. Elle a indiqué qu'un pays s'était opposé à ce paragraphe, ce qui a conduit à l'absence de consensus et à l'impossibilité de publier une déclaration de la conférence. »

Le sous-secrétaire aux Affaires étrangères a déclaré que le président du Conseil de souveraineté avait exprimé sa gratitude à Mme Foster pour les éclaircissements, saluant les efforts et l'engagement de la Grande-Bretagne à soutenir le Soudan, sa souveraineté et son intégrité territoriale, et à veiller à ce que la conférence aboutisse à un consensus positif.

L'Ambassadeur Hussein a souligné que l'exposé de Mme Kate a révélé l'engagement des participants à la conférence en faveur de l'unité du Soudan, leur rejet de l'ingérence étrangère dans ses affaires intérieures et leur appel à cesser de soutenir et de fournir des armes et d'autres matériels aux milices rebelles.

Le sous-secrétaire aux Affaires étrangères a déclaré que les deux parties ont convenu de poursuivre le dialogue entre le Soudan et la Grande-Bretagne, cherchant à parvenir à une vision commune qui aiderait à trouver une issue à la crise à laquelle le pays est confronté.

De son côté, Mme Kate Foster a expliqué que la conférence de Londres s'est tenue sous la présidence du ministre britannique des Affaires étrangères, avec la participation de vingt pays et d'organisations régionales et internationales. Elle a ajouté qu'elle était venue au Soudan à la demande du ministre britannique des Affaires étrangères pour informer le président du Conseil de souveraineté des résultats de la Conférence de Londres.

Elle a expliqué que les participants à la conférence ont exprimé leur engagement total à soutenir le Soudan et son peuple à ce stade critique, notant que la conférence de Londres représente une partie d'un processus long et continu concernant le Soudan, qui comprend l'Union africaine, l'Union européenne, les Nations Unies, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne.

Kate a déclaré que la déclaration publiée par les participants affirmait la poursuite des travaux sur cette voie, soulignant la protection de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Soudan, rejetant toute tentative de diviser le Soudan, appelant à un cessez-le-feu et la nécessité de lancer un dialogue national global qui inclut toutes les composantes du peuple soudanais, visant à résoudre les crises, à mettre fin à l'ingérence étrangère dans les affaires soudanaises, à fournir une aide humanitaire aux personnes touchées et à protéger les civils et les travailleurs humanitaires.

La directrice des affaires africaines du ministère britannique des Affaires étrangères a déclaré que la conférence avait condamné la violence, les violations et les crimes observés dans certaines régions, ainsi que le ciblage des installations civiles et militaires. Elle a noté que la conférence a approuvé l'allocation de 800 millions de livres sterling de la part des partenaires, qui seront destinés à l'aide humanitaire au Soudan.