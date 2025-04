Soudan: Santé à Khartoum - 95 % des détenus de l'hôpital d'Omdurman sont complètement rétablis

Le ministère de la Santé de l'État de Khartoum, par l'intermédiaire du Comité pour les captifs et les détenus pendant la guerre de la dignité, a annoncé que 95 % des prisonniers s'étaient complètement rétablis et étaient actuellement en train d'obtenir une permission de sortie de l'hôpital.

Dans le même temps, elle a révélé, lors d'une réunion avec le Comité d'enregistrement et de classification des prisonniers, dirigé par le colonel Hashim Muhammad Hashim, les procédures et protocoles de traitement les plus importants qu'elle avait suivis pour les prisonniers depuis qu'ils ont été transférés à l'hôpital universitaire d'Omdurman le 26 mars 2025, après la libération de la localité de Khartoum.

Dr Hajir Idris, directrice adjointe du département de la qualité et responsable du suivi des prisonniers, a confirmé qu'ils souffraient de malnutrition sévère en raison de la famine et des coups avec des armes auxquels ils étaient soumis, ce qui nécessitait une intervention urgente. Elle a indiqué que des opérations chirurgicales ont été pratiquées sur certains prisonniers, tandis que 5 d'entre eux nécessitent encore une intervention chirurgicale supplémentaire, annonçant que 95% des prisonniers se sont rétablis.

Le directeur exécutif du bureau du ministre de la Santé de l'État de Khartoum, M. Abdel-Azim Al-Mubarak Eid Ross, a expliqué les mesures et directives les plus importantes prises par le ministère depuis la réception d'un rapport sur les cas des prisonniers, expliquant que le département de la santé de Khartoum a immédiatement commencé à intervenir et à fournir les premiers soins aux captifs.

De son côté, le Dr Sanaa Suleiman Jamal, directrice générale des soins de santé primaires, a expliqué que le ministère de la Santé avait formé une équipe de divers cadres médicaux, dont un psychologue et un nutritionniste, qui ont commencé à suivre les cas des prisonniers dès le premier jour, malgré les défis et la difficulté de répondre au traitement. Elle a noté qu'après la première semaine, les prisonniers ont répondu à la nutrition qui leur était fournie selon un protocole spécifique, après avoir traité les plaies et les ulcères de la bouche et d'autres parties du corps.

Il est à noter que le Comité d'enregistrement et de classification des prisonniers a rendu visite aujourd'hui aux captifs recevant un traitement à l'hôpital d'Omdurman et a vérifié leur état, accompagné du comité de suivi du ministère.