L'ambassade du Soudan à Beyrouth a organisé des réunions pour M. Omar Ahmed, ministre du Commerce et de l'Approvisionnement, avec un certain nombre d'hommes d'affaires libanais, au bâtiment de la Fédération des chambres de commerce arabes.

Cette rencontre intervient en marge de la participation du ministre au Forum arabe sur le développement durable, organisé par la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie occidentale (CESAO) à la Maison des Nations Unies à Beyrouth du 14 au 16 de ce mois.

La séance a été ouverte par la conseillère Sarah Idris, chargée d'affaires par intérim, qui a souhaité la bienvenue au ministre du Commerce et des Approvisionnements et aux éminents hommes d'affaires présents. Le ministre du Commerce et de l'Approvisionnement a donné un aperçu de la situation politique et des progrès militaires au Soudan. Le ministre a également appelé les hommes d'affaires à investir dans les infrastructures et la phase de reconstruction au Soudan, en particulier après que les forces armées ont pris le contrôle de l'État de Khartoum et que la majorité des États du Soudan sont devenus sûrs et stables.

La réunion a permis de discuter d'un certain nombre de sujets importants liés au commerce (opportunités et défis) dans la période d'après-guerre, les hommes d'affaires libanais exprimant leur désir d'investir au Soudan dans le secteur pharmaceutique et dans divers autres domaines.

En conclusion, le ministre a déclaré que des visas seront accordés aux hommes d'affaires et des exonérations douanières seront accordées après examen par les autorités compétentes au Soudan pour délivrer les approbations nécessaires.