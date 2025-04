Afrique: Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies - Le Stellenbosch FC se prépare pour une demi-finale historique

Les étoiles se sont alignées de la plus belle des manières pour l'édition 2024/25 de la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies. Le Stellenbosch FC d'Afrique du Sud s'apprête à écrire un nouveau chapitre de sa première campagne féérique à l'occasion de la demi-finale face à Simba SC de Tanzanie, un club au riche palmarès continental.

De Cape Winelands à la conquête du Caire

Lorsque le Stellenbosch FC s'est qualifié pour la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies cette année, peu d'observateurs le voyaient atteindre un stade aussi avancé de la compétition. Le club a franchi avec brio toutes les étapes jusqu'à présent, réussissant à se mesurer aux géants africains. Sous la direction méticuleuse et inspirée de Steve Barker, les Stellies sont devenus l'incarnation de la confiance, de la structure et d'un football audacieux.

Leur victoire en quart de finale face au Zamalek SC, champion en titre et quintuple champion d'Afrique, n'a pas été qu'une surprise : c'est un véritable séisme qui a bouleversé le football africain.

La victoire au Caire a été bien plus qu'une simple réussite tactique. Elle a révélé une incroyable force mentale. Le but de Sihle Nduli à la 79e minute a brisé le rêve des champions en titre de conserver le trophée.

Après avoir affronté avec succès l'intimidant Stade international du Caire, les sud-africains sont retournés à leur base où ils se préparent à affronter une nouvelle tempête, cette fois venue de l'Est.

Simba SC : Le réveil du lion

Les titans tanzaniens, devant un public en liesse au stade Benjamin Mkapa, ont réussi une qualification spectaculaire en remontant un déficit de 2-0 concédé à l'aller face aux Égyptiens d'Al Masry.

Des buts d'Elie Mpanzu et de Steven Mukwala ont arraché la séance de tirs au but remportée 4-1 par le club tanzanien grâce au sang-froid et à la classe de ses joueurs. Leur parcours jusqu'en demi-finales a été forgé par le feu, et il est clair qu'ils ne se contenteront pas d'atteindre ce stade. C'est un club ambitieux, structuré et déterminé à reconquérir une place au sommet du football africain.

L'équipe d'Afrique est un habitué des derniers carrés des compétitions de la CAF, mais elle n'a pas encore goûté à la gloire continentale.

Contre-choc entre deux mondes

Cette rencontre offre un contraste unique : l'exubérance de la jeunesse et l'expérience continentale. Le Stellenbosch FC, fondé il y a seulement 15 ans et qui n'a gagné que récemment en importance dans le football sud-africain, n'a jamais atteint ce stade auparavant. Son équipe regorge de talent brut et impressionne par sa discipline tactique et son audace.

Le Simba SC, quant à lui, possède une riche histoire remontant à 1936, avec des décennies d'expérience continentale. Il porte la pression des attentes, mais aussi l'armure de la tradition et les cicatrices de nombreuses campagnes de la CAF.

Mais cette demi-finale est bien plus qu'un simple match de football. C'est un affrontement symbolique, un David contre Goliath des temps modernes, avec le poids des rêves d'un côté et l'exigence d'un héritage de l'autre.

Les hommes clés des Stellies : Confiance, courage et l'étincelle Nduli

La force de Stellenbosch réside en grande partie dans son esprit collectif. Steve Barker a bâti une équipe qui, sans regorger de joueurs prestigieux, excelle dans la cohésion tactique et la résilience. La défense, si solide contre Zamalek, sera une fois de plus essentielle, notamment face à la fluidité offensive de Simba.

Au milieu de terrain, Sihle Nduli est devenu le véritable patron. Son but victorieux en fin de match au Caire n'était pas seulement historique : il a démontré comment des instants magiques peuvent changer des destins. L'on devrait s'attendre à ce qu'il joue un rôle essentiel, tant dans la construction que dans la transition.

L'approche puissante de Simba : Mpanzu, Mukwala et le pressing du milieu de terrain

Le Simba SC aborde le match avec l'élan d'une équipe qui a esquivé l'élimination de justesse. Le dynamisme et le flair d'Elie Mpanzu peut permettre à Simba de débloquer toutes les défenses, même les plus serrées, tandis que la menace aérienne et la finesse de frappe de Steven Mukwala seront essentielles pour déstabiliser la défense de Stellenbosch, pourtant rigide.

Leur pressing au milieu de terrain, soutenu par des arrières latéraux robustes et un esprit offensif agressif, leur permet d'étirer les adversaires sur les côtés et de profiter des erreurs. Cependant, ils devront se méfier des contres rapides de Stellies, une leçon que Zamalek a apprise à ses dépens.

Tactique vs Tradition

Sur le plan tactique, cette confrontation promet un duel intéressant. Steve Barker devrait poursuivre une approche prudente : se positionner en retrait, absorber la pression et miser sur des transitions structurées. Contre Zamalek, cela a parfaitement fonctionné. Face à Simba, en revanche, qui joue à un rythme plus soutenu et qui étire souvent les équipes, les marges seront plus minces.

Simba, sous la direction du Sud-Africain Fadlu Davids, devrait dominer la possession de balle, notamment lors du match aller à l'extérieur. Mais c'est là qu'il faudra agir avec prudence. Stellenbosch prospère en tant qu'outsider et apprécie le football de contre-attaque, surtout lorsqu'il n'est pas obligé de dicter le rythme.