Sénégal: Kaolack - Le 'journalisme de solutions' avec un récit plus humain de la migration au menu d'une session de formation

Kaolack — Plusieurs journalistes et autres professionnels des médias de la région de Kaolack (centre) ont bénéficié, mercredi et jeudi, d'une session de renforcement de leurs capacités sur l'importance du "journalisme de solutions" pour leur permettre de s'orienter vers un récit plus humain des questions liées à la migration, a constaté l'APS.

Pendant deux jours, ces praticiens de l'information et spécialiste de la communication communautaire ont bénéficié des expériences des journalistes et formateurs, Codou Loum et Mouhamet Kandji, du projet "Information, formation et migration" de la Fédération internationale des journalistes (INFORMA) financé par l'Union européenne (UE).

"C'est un projet qui vise à aider les journalistes à mieux traiter les questions migratoires. Parce que nous nous sommes rendus compte que depuis des années, nous essayons d'informer les jeunes sur les risques qu'il y a à emporter la voie irrégulière pour migrer vers l'Europe et qu'il y a une autre voie, celle régulière, que tout n'est pas négatif dans la migration mais qu'il y a du positif dans la migration", a expliqué Mouhamet Kandji.

Selon lui, le journaliste de solutions est un modèle qui n'est pas du tout nouveau parce qu'on en a parlé vers les années 1990. Et, d'après M. Kandji, il faut, au Sénégal, un traitement des questions migratoires pour montrer aux potentiels candidats à la migration qu'on peut "partir de zéro pour devenir des héros" en restant chez soi.

"Depuis longtemps, nous nous sommes focalisés sur le journalisme de dénonciation mais, maintenant, il nous faut trouver des solutions. Et il nous faut avoir une autre vision par rapport aux questions migratoires", a insisté M. Kandji dans un des exposés intitulé "Le journalisme de solutions face aux défis migratoires en Afrique.

Cette session de renforcement qui, avant Kaolack, s'est tenue dans sept régions du pays dont Dakar, Louga, Saint-Louis, Ziguinchor, Kolda et, en dernier lieu, à Thiès, permettra, à terme, de toucher 140 journalistes et dix rédacteurs en chef, a permis de débattre de plusieurs thématiques dont le profil migratoire, les motifs de la migration, sur le traitement journalistique de cette problématique, particulièrement celui positif.

Les participants à cette activité se sont surtout intéressés au manque de politique migratoire de la part des autorités sénégalaises ainsi que la pression sociale et tout ce qui fait que, jusqu'à présent, les jeunes continuent à emprunter des navigations de fortune pour emprunter l'océan à la recherche de conditions de vie meilleures à l'étranger.

"Nous avoir des journalistes de solutions qui prônent un traitement beaucoup plus positif des questions migratoires et donner les informations nécessaires. Le but, ce n'est pas d'empêcher aux gens de partir, parce que c'est un droit mais qui est bien encadré. Nous voulons seulement que les bonnes informations soient données à travers un récit plus humain et que chacun puisse choisir la voie qui lui semble la meilleure", a précisé Kandji.

Evoquant les causes économiques qui favorisent la migration à travers le monde entier, il a indiqué que "plus de 84%" de l'économie mondiale sont détenus par le G20 et les 16% répartis dans les 175 autres pays du monde.

"Malgré des efforts économiques réalisés dans toutes les régions du monde, beaucoup de pays d'Afrique et d'Asie demeurent sous le seuil de la pauvreté", a relevé Mouhamet Kandji, soulignant les causes politiques de la migration portent sur le manque de démocratie participative des migrants aux processus de développement du pays d'accueil, de volonté politique, entre autres.

Il a fait remarquer des causes éducationnelles et psychologiques qui sont relatives aux systèmes éducatifs non adaptés au monde du travail, créant ainsi une adéquation entre l'emploi et la formation.