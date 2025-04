Sénégal: Thiès - Un pré-rapport sur la cartographie linguistique des écoles soumis à la validation des acteurs

Thiès — Des membres de la communauté éducative de la région de Thiès et de l'encadrement technique ont épluché, jeudi, un pré-rapport sur la cartographie linguistique des écoles, élaborée à l'issue d'une enquête sur la langue nationale plus parlée dans chaque structure scolaire et communauté, a appris l'APS.

L'objectif de cette cartographie est de déterminer la langue nationale retenir à côté du français, dans chaque école, conformément à la volonté des pouvoirs publics de déployer le bilinguisme dans le système éducatif sénégalais.

La Direction de l'alphabétisation et des langues nationales, en collaboration avec l'Ineade a élaboré un pré-rapport sur la cartographie linguistique des écoles de la région de Thiès.

Cette rencontre qui s'était tenue dans un hôtel de Thiès, faisait suite au travail d'enquêteurs ayant recueilli des données dans les écoles et les communautés où elles sont implantées.

Dans une "démarche inclusive et participative", les deux entités qui ont produit le document ont estimé nécessaire de soumettre la première mouture des résultats de cette enquête, aux parties prenantes qui avaient été interrogées pour recueillir leurs contributions, a expliqué Khady Sow Diop, secrétaire générale de l'Inspection d'académie de Thiès, en marge de la rencontre.

Lors des échanges, les avis et préoccupations des parties prenantes sur les particularités de la région de Thiès, ont été recueillis, avant une validation du pré-rapport.

Il s'agit de choisir parmi six langues nationales, celle la plus parlée dans chaque école et communauté, pour l'utiliser avec le français dans la transmission des cours. Une façon de permettre aux élèves de mieux s'approprier les enseignements et apprentissages.

Selon Elhadj Sarré Ngom, coordonnateur du Projet d'amélioration des performances du système éducatif, une initiative du ministère de l'Education nationale, financée par la Banque mondiale, appuie tous les acteurs intervenant dans le bilinguisme au Sénégal. Elle aide à la formation des enseignants, des directeurs d'école et des inspecteurs.

Lors de cet atelier, le Modèle harmonisé de l'enseignement bilingue au Sénégal (MOHEBS) développé par le ministère de l'Education nationale, à travers la Direction de l'enseignement élémentaire (DEE), a été présenté aux participants. Le MOHEBS est un cadre fédérateur de tous les acteurs du bilinguisme que les autorités entendent élargir à travers le Sénégal.