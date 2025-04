Sénégal: Un magistrat analyse, dans un livre, les décisions du Conseil constitutionnel lors de la présidentielle de 2024

Cheikh Mbacké Ndiaye, magistrat en service au Conseil constitutionnel, vient de publier un ouvrage dans lequel il analyse les décisions que ladite juridiction a prises lors de l'élection présidentielle de mars 2024, expliquant le rôle de régulateur électoral que joue l'institution, a appris l'APS.

Le résumé du livre intitulé "Comprendre la fonction de régulation électorale du Conseil constitutionnel du Sénégal : Chronique jurisprudentielle des élections présidentielle du 24 mars 2024 et législatives anticipées du 17 novembre 2024" révèle que l'auteur traite de décisions du Conseil Constitutionnel du Sénégal relatives à ces deux scrutins qui avaient fait beaucoup de débat.

La haute juridiction avait annulé le décret présidentiel et la loi reportant l'élection présidentielle, initialement prévue le 25 février 2024, jusqu'en décembre de la même année, ordonnant la tenue du scrutin avant le 2 avril, coïncidant avec la fin du mandat de Macky Sall.Dans son livre paru à L'Harmattan Sénégal, ce membre du Service d'études et de documentation du Conseil constitutionnel détaille également les modalités de dépôt des candidatures, les règles de parrainage, les contestations et les validations des candidatures pour le scrutin présidentiel de 2024.

M. Ndiaye revient également sur les annulations de candidatures pour non-respect des règles, les retraits de candidats, et les validations des listes de candidats.Cheikh Mbacké Ndiaye aborde par ailleurs "des questions constitutionnelles, comme la dissolution de l'Assemblée nationale et l'organisation d'élections législatives anticipées" et souligne "l'importance de la transparence et de la conformité aux lois électorales".

La quatrième de couverture dévoile le riche parcours de ce magistrat de profession, "lauréat du prix de thèse de la Conférence des juridictions constitutionnelles d'Afrique (CJCA, 2023)". M. Ndiaye est un ancien substitut du procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Kolda.Ce titulaire d'un Diplôme d'études approfondies en Droit public général (DEA) et d'un Doctorat en droit public avec la mention "très honorable" a enseigné le droit constitutionnel à la Faculté des Sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar". Il est aussi l'auteur de plusieurs articles de doctrine en droit public.HK/HB/ADC