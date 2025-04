Burkina Faso: Lutte contre l'insécurité urbaine - 532 engins à deux roues, 39 machines à sous, 2 pistolets, 1 fusil de chasse...saisis

La Direction régionale de la police nationale (DRPN) du Centre, dans le cadre de la sécurisation de la région du Centre, a mené du 25 mars au 17 avril 2025, une série de missions conjointes de bouclage de zones criminogènes de la ville de Ouagadougou.

En effet, cette opération conjointe dirigée par le commissaire principal de police, Hamado Tassembedo, commissaire central de police de la ville de Ouagadougou, a mobilisé 15 services de police qui, pour répondre efficacement aux besoins sécuritaires du moment, ont entrepris des actions urgentes telles que les bouclages de zones criminogènes, l'instauration des missions de fouilles sécuritaires, de contrôles d'identité, de recherches et d'investigations, toute chose qui ont permis de fléchir la recrudescence des actes de grand banditisme, des agressions, des cambriolages et des menaces de tout genre sur le territoire régional.

Selon un bilan partiel de l'opération établi par les équipes engagées, il ressort ce qui suit: 21415 personnes contrôlées, 120 interpellées pour vérification d'identité et nécessité d'enquête, 6877 véhicules automobiles contrôlés et fouillés, 349 tricycles fouillés, 11380 engins à deux roues fouillés. Les saisies opérées par les éléments sont, entre autres, 8 véhicules automobiles, 2 engins à trois roues, 532 engins à deux roues, 39 machines à sous, des boissons frelatées (52 paquets de cannettes de Voddy), 2 Pistolets automatiques (PA), 1 fusil de chasse et 1 arme factice.

Il est également à noter que 33 engins déclarés volés ont été retrouvés et les légitimes propriétaires ont été déjà identifiés en vue d'une restitution prochaine. La Police nationale remercie tous les citoyens qui prêtent quotidiennement main forte aux forces de sécurité afin de leur permettre de mener à bien leur mission de sécurité publique. Par ailleurs, elle invite les populations à toujours se soumettre aux fouilles sécuritaires et contrôles d'identité des agents sur le terrain et à continuer de signaler tous les cas suspects aux numéros verts que sont les 17, 16 et 1010. La Police nationale, une force publique au service des citoyens !