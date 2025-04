Burkina Faso: Le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré - « Le Mois du patrimoine burkinabè est un temps fort pour honorer et perpétuer l'essence même de notre Nation »

document

La IIIe édition du Mois du patrimoine burkinabè se tient du 18 avril au 18 mai 2025, sur le thème : « Patrimoine culturel et développement économique ». Dans son message que nous vous proposons en intégralité, le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, invite les Forces vives de la Nation à s'engager avec ferveur durant ce mois dédié, à découvrir, faire découvrir et célébrer notre héritage commun.

Chers compatriotes,

Burkinabè de l'intérieur et de la diaspora,

Peuple digne et intègre du Bur-kina Faso

En avril 2023, notre pays a institué une célébration majeure : le Mois du Patrimoine burkinabè qui, cette année, se tient du 18 avril au 18 mai. Cet événement est un rendez-vous d'identité et de mémoire, un temps fort pour honorer et perpétuer l'essence même de notre Nation : notre patrimoine culturel.

A travers cette célébration, le peuple burkinabè magnifie les fondations profondes de son être collectif. Il rend hommage à ses valeurs, ses savoirs, ses expressions, ses lieux de mémoire et affirme fièrement son ancrage endogène dans le monde contemporain.

Pour cette IIIe édition, nous sommes appelés à réfléchir sur le thème : « Patrimoine culturel et développement économique ». Ce thème interroge notre capacité à faire de notre culture un moteur économique, un levier d'innovations pour nos artistes, artisans et entreprises. Il s'agit de faire de nos traditions, de nos croyances, de nos récits et de nos créations, des ressources pour le développement et le bien-être de nos communautés. L'histoire nous enseigne que les grandes Nations sont celles qui ont su bâtirsur les fondations de leur propre culture. C'est dans nos valeurs propres que nous devons puiser la force de notre essor. Le temps est venu pour nous, filles et fils du Burkina Faso de nous unir pour suivre cette voie juste, avec foi, avec volonté et avec clairvoyance.

Camarades,

Dans un contexte mondial marqué par la perte de repères, la culture est un rempart, une force de résilience. Valoriser notre patrimoine, c'est résister, c'est nous affirmer, c'est bâtir l'unité et préparer une place respectable dans le concert des nations pour les générations futures.

Je lance alors un appel à toutes les Forces vives de la Nation : engageons-nous avec ferveur durant ce mois dédié, à découvrir, faire découvrir et célébrer notre héritage commun. Seul ou en famille, en groupes socio-professionnels ou associatifs, visitons nos sites historiques répertoriés, mettons en vitrine les moins connus et célébrons nos valeurs culturelles dans nos actes au quotidien.

A ce rendez-vous de la célébration de notre patrimoine, j'engage aussi les médias, les intellectuels et tout détenteur de savoirs à entretenir l'opinion publique dans un esprit d'exaltation de nos valeurs et de la cohésion sociale.

Je m'adresse tout particulièrement :

-Aux chefs traditionnels et coutumiers, aux guides religieux : votre rôle est central. Puisque votre voix porte, votre implication est essentielle. Assumez donc l'héritage de notre Patrie, en transmettant la flamme vivifiante de l'esprit d'un peuple debout depuis des siècles.

-Aux acteurs culturels, touristiques et économiques : vous êtes les stratèges et les ambassadeurs de notre culture. Soyez les porte-étendards de la destination Burkina Faso.

-A la jeunesse : vous êtes les bâtisseurs de demain. Que ce mois soit un moment d'initiation et de fierté. Affirmez-vous dans vos racines, affirmez le Faso, sans complexe.

Chers compatriotes,

La ville de Bobo-Dioulasso nous accueille pour la cérémonie de lancement de cette IIIe édition du Mois du patrimoine burkinabè. Cette ville, centre historique, captive l'attention du monde de la culture tant et si bien que depuis 2012, elle abrite l'un des six biens culturels inscrits sur la liste indicative du Burkina Faso.

Nous sommes ici pour marquer notre soutien à cette ville chaleureusement culturelle. Nous ne ménagerons aucun effort pour que le centre historique de Sya soit inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Camarades, Peuple intègre du Burkina Faso,

Le Mois du patrimoine burkinabè est une déclaration d'amour à notre culture, un engagement des filles et fils pour la préservation du riche héritage que nous ont légué nos vaillants devanciers.

Mobilisons-nous pour valoriser notre héritage. Et par notre culture, bâtissons notre souveraineté.

Vive le Mois du patrimoine burkinabè !

Vive le Burkina Faso, libre, digne et debout !

La Patrie ou la Mort,

nous Vaincrons !