Nigeria: L'administration militaire de l'État de Rivers de plus en plus contestée

Après des mois de brouille et de tensions entre le nouveau gouverneur de l'État de Rivers, Siminalayi Fubara, et son prédécesseur, Nyesom Wike, un proche du président accusé de vouloir maintenir son influence sur place, Bola Tinubu, le chef de l'État nigérian, a décidé de suspendre tous les élus de la région et d'y nommer un administrateur militaire, le 18 mars dernier. Une décision qui a créé sur place un profond malaise.

Depuis un mois, c'est un ancien chef d'état-major de la marine nigériane, l'amiral à la retraite Ibok-Ete Ibas, qui dirige l'État pétrolier de Rivers, dans le sud du Nigeria. Mais la décision de le nommer administrateur unique de la région pour une période initiale de six mois est loin de faire l'unanimité : plusieurs magistrats et avocats nigérians dénoncent déjà sa gestion « quasi militaire »des affaires de la province, ainsi qu'un arrangement politique qu'ils qualifient « totalement contraire aux principes de la démocratie ».

« Tendances dictatoriales »

Seul et sans consultations, l'administrateur Ibok-Ete Ibas a ainsi procédé à des nominations à la tête des districts, des agences régionales, et même de la commission électorale locale alors que, dans le même temps, ses détracteurs l'accusent aussi de s'en prendre plus particulièrement aux proches du gouverneur élu Siminalayi Fubara, affirmant que celui-ci reçoit directement ses ordres de l'ancien gouverneur Nyesom Wike.

Afin de protester contre ses « tendances dictatoriales », un groupe réunissant les femmes de l'Etat de Rivers a d'ailleurs déjà organisé deux manifestations depuis le début du mois, un fait rare au Nigeria. De son côté, l'Association du barreau nigérian a, elle, annoncé que son assemblée générale annuelle qui devait initialement se dérouler dans l'État de Rivers se tiendrait finalement dans une autre région.