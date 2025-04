Sénégal: Cinq anciens ministres de Macky Sall accusés de détournement de fonds dédiés à la lutte contre le Covid-19

Cinq anciens ministres du régime de Macky Sall pourraient être poursuivis devant la Haute Cour de justice du Sénégal pour détournement de deniers publics, a indiqué le procureur général près la cour d'appel de Dakar lors d'une conférence de presse, ce jeudi 17 avril. Celui-ci a indiqué que de graves soupçons pesaient sur leur gestion du Fonds Covid 19, le fond de riposte à la pandémie à propos duquel la Cour des comptes s'était inquiété de toute une série de « fautes de gestion » présumées en décembre 2022.

« De graves présomptions de prévarication » - autrement dit de « détournement de deniers publics » - pèsent sur cinq anciens ministres de l'ex-présidentMacky Sall, a fait savoir ce jeudi 17 avril le procureur général près la cour d'appel de Dakar, sans toutefois révéler leur identité.

Lors de sa conférence de presse, Mbacke Fall a aussi indiqué avoir transmis leur dossier à l'Assemblée nationale afin qu'elle décide ou non de déclencher des poursuites à leur encontre devant la Haute Cour de justice. « Il s'agit d'une procédure vraiment exceptionnelle. Tous les ministres qui ont agi et commis des infractions dans l'exercice de leurs fonctions sont justiciables devant cette Haute Cour », a-t-il ainsi expliqué.

En dehors de ces cinq ministres, 27 personnes ont été inculpées depuis le début de la semaine pour des malversations présumées dans l'utilisation des financements spéciaux dédiés à la riposte contre le coronavirus, entre 2020 et 2021. Alors que parmi elles figurent des dizaines de personnalités publiques et de hauts fonctionnaires du secteur de la santé, les interpellations vont continuer a promis de son côté le procureur de la République, Ibrahima Ndoye. « Les recherches se poursuivent pour l'identification de tous les individus, de toutes les personnalités à quelque niveau qu'elles se situent, pour espérer encore une fois procéder au recouvrement de ces deniers injustement, illégalement et indignement spoilés au peuple sénégalais », a-t-il déclaré.

« Fautes de gestion »

L'ouverture de ces procédures judiciaires étaient très attendue des Sénégalais depuis qu'un rapport de la Cour des comptes avait relevé de nombreux cas de sur-facturation dans le Fonds covid 19, en décembre 2022. Sur 180 pages, cette dernière avait listé de nombreuses « fautes de gestion » dans ce fond de 700 milliards de francs CFA (l'équivalent de plus d'un milliard d'euros) mobilisé par les bailleurs internationaux et l'État sénégalais. Du riz distribué au plus pauvres pendant le confinement avait par exemple été acheté pour 2,7 milliards de francs CFA, soit plus cher que son prix réel.

Lors de cette conférence de presse, le procureur de la République du pôle judiciaire financier, El Hadji Alioune Abdulaye Sylla, a par ailleurs affirmé que, depuis l'installation de ce pool, 15 milliards de francs CFA avaient été saisis par la justice et 262 personnes impliquées dans 282 dossiers financiers interpellées.