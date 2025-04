Algérie: Opéra d'Alger - Ouverture du 14e Festival international de musique symphonique

ALGER — Le 14e Festival culturel international de musique symphonique qui accueille le Venezuela en invité d'honneur, s'est ouvert jeudi à l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaih, lors d'une cérémonie officielle en présence du ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou.

En présence également de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Soraya Mouloudji, de la Déléguée nationale à la protection de l'enfance, Meriem Cherfi et de représentants de hautes institutions de l'Etat et du corps diplomatique accrédité en Algérie, le spectacle d'ouverture a été animé par les orchestres symphoniques de l'Opéra d'Alger et de l'Orchestre de Chambre "Simon Bolivar" du Venezuela, sous la direction, en alternance, des maestros, Zahia Ziouani, Lotfi Saïdi (Algérie) et Enlouis Montes Olivar (Venezuela).

Dans son allocution, le ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou, a affirmé que ce festival dédié à la musique symphonique est un "évènement culturel majeur" qui a permis à l'Algérie de "s'affirmer sur la scène musicale internationale" en lui donnant "une place à la hauteur de sa grandeur" dans les grands évènements musicaux.

M. Ballalou a relevé que les évènements, locaux et internationaux, dédiés à la musique, "s'inscrivent dans l'engagement constant de l'Etat à encourager les talents et la créativité artistique, à échanger des expériences et à promouvoir le principe d'ouverture aux cultures du monde", conformément à la volonté de l'Etat algérien, sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Dans ce sens, le ministre a réitéré son "engagement de continuer à travailler pour atteindre les degrés d'excellence qui conviennent à notre pays", en partant des fondements de base dans le but de former de nouvelles générations de musiciens, rappelant, à ce propos, la création récente de "19 écoles d'enseignement musical pour les enfants et les jeunes" au niveau de différentes maisons de la culture du pays.

Pour sa part, le commissaire du Festival Abdelkader Bouazzara, également directeur général de l'Opéra d'Alger, a estimé que ce rendez-vous annuel constitue "nouvelle opportunité" pour les amateurs de la musique symphonique de découvrir et apprécier les performances "exceptionnelles" des artistes et musiciens des différents ensembles et orchestres de diverses nationalités.

Les étudiants des différents instituts de musique, a-t-il mentionné, auront également l'occasion de prendre part à des ateliers de formation et master-class, encadrés par d'illustres musiciens et académiciens de diverses nationalités.

Sous la direction de Zahia Ziouani et Lotfi Saïdi, les orchestres algérien et vénézuélien, ont rendu en ouverture de la soirée "Guillaume Tell" et "La Pie voleuse", pièces du célèbre compositeur italien Gioachino Rossini (1792-1868).

En hommage au combat héroïque du peuple palestinien contre l'occupant sioniste, la chanteuse Nada Rihane, a interprété "Zahratou El Madayne (autre nom donné à El Qods), de la chanteuse libanaise Fairouz.

Brillamment rendue par Nada Rihane, cette chanson, l'une des plus célèbres du monde arabe dédiée à El Qods occupé, aura été un des moments les plus poignants de la soirée.

Outre l'Algérie, pays hôte représenté par l'orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger, des ensembles venant de 17 pays notamment du Danemark, du Japon, du Mexique, d'Allemagne, d'Autriche, de France, d'Italie et d'Afrique du Sud, de Tunisie, d'Egypte et de la Syrie, animeront, jusqu'au 23 avril, le 14e Festival international de la musique symphonique.