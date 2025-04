Congo-Kinshasa: Lancement des travaux cartographiques du recensement général de la population

La Première ministre, Judith Suminwa, a lancé, jeudi 17 avril, la cartographie pilote du deuxième recensement général de la population et de l'habitat de la RDC. Cette cérémonie s'est déroulée au terrain Assossa, dans la commune de Kasa-Vubu, à Kinshasa.

La cartographie constitue une étape essentielle dans le processus du recensement, permettant de découper les zones de dénombrement qui seront assignées aux agents recenseurs, afin d'éviter les omissions et les doubles comptages.

Moment historique pour le pays

La Cheffe du Gouvernement a rappelé que ce projet lui tient à coeur depuis l'époque où elle dirigeait le ministère du Plan, avant son accession à la Primature.

« Je me réjouis, bien entendu, en tant que Cheffe du Gouvernement, mais aussi comme ancienne Ministre du Plan, que ce projet connaisse une telle évolution. Je le sais, le parcours n'a pas été facile, et beaucoup reste encore à faire. Néanmoins, nous assistons ici, dans la commune historique de Kasa-Vubu, à un moment historique. Car, plus de 40 ans après le seul et unique recensement scientifique de la population de 1984, notre pays est résolument tourné vers la réalisation du deuxième recensement général de sa population », a-t-elle affirmé.

Judith Suminwa a également souligné que cette vision révolutionnaire est portée par le Chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans le but d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Elle a expliqué que le Président entend offrir aux Congolais un pays doté de statistiques actuelles et fiables sur les effectifs et les conditions de vie des populations, afin de répondre aux défis de la planification du développement.

Application du PAG

La Première ministre a réitéré la détermination du Gouvernement à mettre en oeuvre son Programme d'Actions (PAG), en vue de poser durablement les bases d'un Congo émergent, malgré l'occupation d'une partie du pays.

« En dépit de l'agression injuste de notre pays et de l'occupation par le Rwanda et ses supplétifs du M23 de quelques villes et localités dans l'Est du pays, le Gouvernement reste déterminé à mettre en oeuvre son Programme d'Actions. Et je voudrais vous rassurer que cette détermination demeure sans faille », a-t-elle déclaré.

Mettre fin à l'absence de statistiques fiables

Pour Judith Suminwa, l'une des caractéristiques d'un pays en voie d'émergence est la maîtrise de sa croissance démographique. Elle a expliqué que son équipe a ouvert plusieurs chantiers pour sortir le pays du sous-développement, mais que les statistiques démographiques fiables lui font cruellement défaut.

« La plupart des politiques et projets du Gouvernement exigent, pour leur conception et leur pilotage, des données fiables qui renseignent sur les effectifs de la population et sur leur situation économique et sociale, jusqu'au niveau des entités territoriales les plus reculées. Et c'est le recensement qui fournit ces données, pour n'importe quelle unité géographique, jusqu'à la plus petite. Ces données, le Gouvernement en a besoin pour une meilleure planification de ses actions », a-t-elle reconnu, tout en s'engageant à mettre fin à cette situation.

Malgré le retard enregistré pour le lancement de ces opérations, la Première ministre a affirmé que l'heure n'est pas à la résignation. Elle estime qu'il est temps de mettre un terme à cette longue période de disette et de tâtonnements en matière de statistiques de la population.

Phase pilote et perspectives

Judith Suminwa a précisé que la phase pilote des opérations de cartographie concernera d'abord trois sites :

La commune de Kasa-Vubu, à Kinshasa,

Le territoire de Bulungu, dans la province de Kwilu,

La ville de Tshikapa, dans la province de Kasaï.

Ces travaux devraient s'achever en juin, avec la publication d'un rapport. En juillet prochain, les travaux cartographiques du recensement s'étendront à l'ensemble du territoire, avant la phase de dénombrement exhaustif ou recensement proprement dit. Contrairement à 1984, toutes les opérations du recensement actuel seront presque entièrement numériques.