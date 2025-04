Ile Maurice: Une policière fait preuve de courage et arrête son agresseur

Une policière de 21 ans a vécu une expérience traumatisante dans l'aprèsmidi du mercredi 16 avril. Alors qu'elle se trouvait dans un autobus, un pervers lui a fait des attouchements. Elle a consigné une déposition au poste de police de Rose-Belle après l'incident. Le suspect, un habitant de Phoenix de 64 ans, a été arrêté.

Ce jour-là, la policière, qui est affectée à l'aéroport, était en congé. Elle se trouvait à Rose-Belle et a pris place à bord d'un autobus qui se dirigeait en direction de Mahébourg. Selon elle, l'autobus était rempli et elle s'est mise debout. En arrivant près du stade de Rose-Belle, elle a senti une main lui effleurer les fesses, puis quelques instants plus tard, cette main s'y est posée. En se retournant, elle a vu un homme à sa droite, lui tenant les fesses.

Faisant preuve de courage et de sangfroid, elle a affronté le présumé pervers et l'a réprimandé. Le suspect est resté muet. La policière a arrêté le bus au poste de police de Rose-Belle et a emmené le suspect, qui a été placé en détention pour attentat à la pudeur. L'enquête se poursuit.