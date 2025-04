Ile Maurice: Joe Lesjongard - «Le MSM victime d'une chasse aux sorcières»

Le président du Mouvement socialiste militant (MSM) et leader de l'opposition, Joe Lesjongard, a tapé du poing sur la table. Lors d'une conférence de presse tenue hier dans les locaux du Sun Trust, il a dénoncé ce qu'il considère être une persécution politique contre Renganaden Padayachy et d'autres cadres du parti. Il a également pointé du doigt les promesses non tenues du gouvernement et une situation économique préoccupante.

Face à la presse, Joe Lesjongard n'a pas mâché ses mots. Le leader de l'opposition a d'emblée exprimé son soutien indéfectible à Renganaden Padayachy, ainsi qu'à Pravind Jugnauth, Maneesh Gobin et Devianee Ramchurn. «Pour des raisons que nous connaissons, notre camarade leader n'est pas présent ce matin, mais nous lui exprimons, ainsi qu'à Padayachy, tout notre soutien», a-t-il déclaré.

Joe Lesjongard a vivement critiqué l'attitude des autorités face à ce qu'il qualifie de simples allégations. «On arrête notre camarade Padayachy sur des accusations non prouvées. On le libère le jour du Nouvel an tamoul, pour le ré-arrêter ensuite. C'est une véritable chasse aux sorcières», s'est-il indigné.

Le président du MSM a dénoncé une stratégie politique qui, selon lui, vise à diaboliser le parti et ses dirigeants. «Depuis son arrivée au pouvoir, ce gouvernement n'a cessé de s'acharner contre nous. Grâce à leur contrôle sur les institutions, ils instaurent une répression politique. Personne n'est à l'abri», a-t-il martelé.

Des promesses non tenues

Joe Lesjongard est également revenu sur les engagements électoraux non respectés, notamment la baisse des prix des carburants. «Pendant la campagne, le Premier ministre actuel, ses ministres et députés avaient promis une réduction. Les vidéos sont là. Aujourd'hui, silence radio. La parole donnée n'a plus de valeur pour eux», a-t-il dénoncé.

Il a également pointé du doigt une justice à deux vitesses, dénonçant l'inaction face aux dépenses électorales excessives de certains candidats du pouvoir. «Contre nous, la machine tourne à plein régime. Mais quand il s'agit de leurs propres partisans, c'est silence total.» Sur le plan économique, le président du MSM a fustigé le gouvernement pour son discours alarmiste, alors que, selon lui, les chiffres officiels contredisent ces propos.

«Le Fonds monétaire international parle d'une croissance de 4,7 % en 2024 grâce aux secteurs des services, du tourisme et de la construction. Aujourd'hui, ces secteurs sont menacés. Les chantiers sont à l'arrêt et le secteur touristique est malmené», a soutenu Joe Lesjongard.

Il a conclu en affirmant que le MSM avait laissé le pays sur des bases solides. «Malheureusement, une équipe incompétente a trompé la population pour satisfaire sa soif de pouvoir. Et voilà qu'ils nous ressortent leur fameux 'serrez la ceinture'.» Avant de clore cette conférence, il a adressé ses voeux à la population et aux chrétiens de Maurice : «Nous souhaitons à tous un bon vendredi saint et de joyeuses fêtes de Pâques.»

À noter que Pravind Jugnauth était également présent dans le bâtiment du Sun Trust et a même salué les journalistes présents avant de regagner son bureau.