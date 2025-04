Ile Maurice: Cyclisme - Aurélien de Comarmond offre au VCJCC-Palco son 3e succès de la saison

Le Vélo club des Jeunes cyclistes de Curepipe-Palco est définitivement de retour à l'avant-plan. Après Jeremy Raboude et Toréa Célestin, c'est au tour d'Aurélien de Comarmond de goûter à la victoire. Celui-ci a devancé, au sprint final, Hanson Matombé (FFSC-KFC) lors du Mémorial Richmond Charlot à Camp Marcelin, dimanche 13 avril.

Les coureurs du VCJCC-Palco ont pris la course à leur compte une fois le départ donné. Jeremy Raboude, Noah Ong Tone, Toréa Célestin et Aurélien de Comarmond occupaient les premiers rangs mais par la suite, les membres du Faucon Flacq SC-KFC, ont commencé à se mettre en évidence.

Les attaques ont commencé à se multiplier sur le circuit long de 3,2 km. Juliano Ndriamanampy, Henri Rouillard et Jahmie Louis se sont lancés tour à tour mais ont tous été repris. C'est dans le dernier tiers de la course que le bon coup est parti. Aurélien de Comarmond et Hanson Matombé se sont retrouvés en tête à tête et ont, peu à peu, distancé les autres coureurs. Le FFSC-KFC a sans doute commis une erreur tactique car il était clair que Matombé allait avoir des difficultés pour lâcher le Vécéjiste et encore plus pour le battre au sprint. Quand Henri Rouillard s'est lancé à la poursuite des deux hommes de tête, il était bien trop tard.

Comme attendu, au terme des 22 tours du circuit, de Comarmond l'emporta sans forcer au sprint devant Matombé. Les deux coureurs étant crédités d'un chrono de 1h37:33 pour les 70,4 km. Rouillard compléta le podium à plus de 3 minutes, terminant premier junior (U19).

Les autres vainqueurs de la journée ont été Thierry David (VCJCC-Palco) en Open 3, Mike Chong Chin (PLMCC-Ideco) en Master 1, Sébastien Achille (VCP-Terra Foundation) en Access, Cuan Bailey (BRSC) en cadets, Richard Précieux (VCP-Terra Foundation) en Master2/3, Remi Mariette (FFSC-KFC) en minimes, Shekina Joson en féminines de plus de 17 ans et Estrella Nizelin (Académie Constance) en féminines de moins de 17 ans.

«Vu que mon départ pour la Chine a été retardé, je pars finalement le 30 avril, je suis venu pour m'amuser et aider les jeunes de l'équipe. Cela me fait plaisir d'établir avec eux des tactiques de course et j'espère que quand je ne serais pas là, ils pourront continuer à gagner. Au début de la course, on a géré avec l'équipe. On voulait faire un peu les primes. Les coéquipiers se sont un peu mis dans le rouge. Bon, ce sont des erreurs de jeunesse et ils vont apprendre. Ensuite, les gars du FFSC-KFC ont commencé à nous attaquer. Finalement, je suis sorti avec Hanson (Matombé). On a roulé et on savait que ça n'allait pas revenir derrière. On s'est un peu partagé les primes et puis on a joué la victoire. Bravo à lui parce qu'il a été très fort tout comme la semaine dernière (lors du Grand Prix Frédéric Achille). Il y a un bon esprit d'équipe au VCJCC, les gars sont très soudés. C'est la troisième victoire, Jeremy Raboude a gagné, puis c'était Toréa Célestin et maintenant moi. La prochaine fois, on espère faire gagner un autre coéquipier. Espérons que le club continuera sur cette belle lancée», a confié Aurélien de Comarmond à l'issue de sa victoire.

Les résultats

Toutes catégories (70,4 km)

1.Aurélien de Comarmond (VCJCC-Palco) 1h37:33 ; 2. Hanson Matombé (FFSC-KFC) m.t ; 3. Henri Rouillard (FFSC-KFC) 1h40:43 ; 4. Thomas Harel (FFSC-KFC) 1h41:09 ; 5. Thierry David (FFSC-KFC) 1h41:43 ; 6. Toréa Célestin (FFSC-KFC) m.t ; 7. Juliano Ndriamanampy (FFSC-KFC) m.t ; 8. Denito Justine (FFSC-KFC) m.t ; 9. Laurent L'Entêté (FFSC-KFC) m.t ; 10. Jérémie L'Aiguille (VCP-Terra Foundation) 1h41:55

U19 (70,4 km)

Henri Rouillard (FFSC-KFC) 1h40:43 ; 2. Thomas Harel (FFSC-KFC) 1h41:09 ; 3. Juliano Ndriamanampy (FFSC-KFC) 1h41:43

Open 3 (70,4 km)

1.Thierry David (FFSC-KFC) 1h41:43 ; 2. Laurent L'Entêté (FFSC-KFC) m.t ; 3. Jérémie L'Aiguille (VCP-Terra Foundation) 1h41:55

Master 1 (48 km)

1.Mike Chong Chin (PLMCC-Ideco) 1h12:54 ; 2. Antoine Géhin (VCJCC-Palco) 1h13:02 ; 3. Cédric Passée (UCRH) 1h15:48

Access (48 km)

Sébastien Achille (VCP-Terra Foundation)1h12:54 ; 2. Michael Khedoo (VCP-Terra Foundation) 1h13:01 ; 3. Loïc L'Entêté (FFSC-KFC) 1h13:04

U17 (48 km)

1.Cuan Bailey (BRSC) 1h16:33 ; 2. Samuel Baptiste (AC Nord) m.t ; 3. Jinino Ndriamanampy (FFSC-KFC) m.t

Master 2/3 (48 km)

1.Richard Précieux (VCP-Terra Foundation) 1h18:51

Féminines plus de 17 ans (48 km)

1.Shekina Joson (VCP-Terra Foundation) 1h28:36

U15 (22,4 km)

1.Rémi Mariette (FFSC-KFC) 41:43 ; 2. Esteban Bucktorah (AC Nord) m.t ; 3. Noah Rose (FFSC-KFC) m.t

Féminines moins de 17 ans (22,4 km)

1.Estrella Nizelin (AC Constance) 41:50 ; 2. Syina Naoki (AC Constance) 45:26 (à un tour)