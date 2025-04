Madagascar: Les habitants méfiants sur la rénovation du système d'eau potable de la capitale

Donner accès à l'eau potable à tous les habitants de l'agglomération d'Antananarivo, c'est l'objectif du chantier de rénovation des infrastructures de production et de distribution de la capitale malgache. La première pierre est posée ce vendredi 18 avril par le président Andry Rajoelina en clôture de la « semaine nationale de l'eau ». À l'annonce de ces grands travaux, de nombreux habitants se montrent dubitatifs.

Actuellement, un tiers des besoins en eau potable d'Antananarivo ne sont pas satisfaits et avec la fin de la saison des pluies ressurgit la crainte de pénuries massives.

Avec le remplacement de 64 kilomètres de tuyaux vétustes et la construction de nouvelles stations de traitement des eaux, le chantier inauguré ce vendredi dans la capitale de Madagascar doit permettre dans les années à venir de produire et distribuer quotidiennement 300 000 mètres cube d'eau potable, contre 200 000 aujourd'hui.

Dans le quartier de Behoririka, l'eau coule à la fontaine publique ces derniers jours. Mais les coupures peuvent survenir à tout moment. « L'accès à l'eau se dégrade. Avant, il n'y avait pas du tout de coupures. Quand notre borne fontaine ne donne pas d'eau, on doit aller à 5 ou 6 kilomètres d'ici pour en trouver, explique Gabriel, 65 ans, gérant d'une gargote. Dans ces cas-là, on doit se lever à 4 heures du matin et avec la longue file d'attente qui nous attend, on commence le travail plus tard que d'habitude, ce qui nous pénalise. »

20% de la production d'eau potable se perd

Aujourd'hui, 20% de la production d'eau potable se perd à cause des fuites dans les conduits souterrains de la capitale. Si une partie des habitants accueillent ces futurs travaux avec espoir, d'autres sont plus méfiants. « Je ne pense pas que ce projet de rénovation arrivera à son terme parce que j'ai l'habitude des promesses non tenues. Par exemple, il y a longtemps, on nous a promis que notre ruelle serait réaménagée, mais jusqu'à maintenant rien n'a été fait. Si ce projet aboutit, alors il y aura un déclic et je pourrai retrouver confiance et croire aux promesses dans l'avenir », indique Josiane, responsable de la fontaine publique du quartier.

Ce chantier colossal, pour lequel des études d'impact environnemental et social sont toujours en cours, entraînera de fortes perturbations de circulation dans la capitale, ont averti les autorités.