Madagascar: Harilala Ramanantsoa - « Une Ville plus propre et mieux organisée »

La Commune Urbaine d'Antananarivo conduite par la mairesse a fait le point hier, sur les opérations d'assainissement et de réorganisation de la ville des Mille.

« Une Ville plus propre et mieux organisée ». C'est l'objectif de la vaste opération d'assainissement lancée par la Commune Urbaine d'Antananarivo (CUA) dans plusieurs quartiers de la capitale pour assurer la propreté, l'ordre public et la sécurité des citoyens. A cette fin, les trottoirs sont progressivement dégagés au profit des piétons.

Les marchands ambulants seront réorganisés et orientés vers des emplacements dédiés à leur commerce dans un cadre réglementé et serein. Les propriétaires des épaves de véhicules encombrant certains axes routiers, ont été sommés de les enlever pour libérer les parkings qui feront également l'objet de réorganisation, de manière à être plus structurés et fonctionnels.

Engagement citoyen

Concernant la gestion des déchets, des bacs à ordures supplémentaires ont été installés dans certaines zones jugées prioritaires. Sans oublier la mise en place de poubelles de proximité dans plusieurs quartiers pour inciter les habitants à adopter des gestes éco-responsables.

La CUA poursuit en même temps l'opération d'embellissement de la ville par la réhabilitation des jardins publics, l'aménagement et l'entretien des ronds-points, l'enlèvement des panneaux d'affichage sans autorisation. La CUA mise sur l'engagement citoyen qui a déjà trouvé écho auprès du milieu associatif et du secteur privé.