Afrique de l'Est: Vème Sommet de la COI - L'EMMONAT met en garde les fauteurs de trouble

Les Forces de l'ordre et de sécurité font déjà les derniers mis au point pour l'accueil du Vème Sommet de la COI. Aucun débordement ne sera toléré.

« Sécurité stricte pour les chefs d'État étrangers ». Tels sont les mots à retenir de la réunion qui s'est tenue hier au Toby Ratsimandrava, dans la perspective de l'organisation du Vème Sommet de la Commission de l'océan Indien qui se tiendra ce 24 avril à Antananarivo et précédé par la visite d'Etat du président français, Emmanuel Macron, ce 23 avril.

Les responsables de l'EMMONAT, dirigé par le Général Andriatahina Jean Herbert Rakotomalala, Commandant de la Gendarmerie Nationale, ont d'ailleurs mis en garde les fauteurs de trouble tout en indiquant que des contrôles stricts et des mesures préventives sont en place pour éviter toute perturbation du programme. En effet, la réunion a également vu la participation du Contrôleur Général de la Police « CGP » Danny Marius Rakotozanany, le chef d'Etat-major de l'Armée, le Général Deramasinjaka Manantsoa Rakotoarivelo.

Dispositif particulier

Les forces de l'ordre et de sécurité ont assuré qu'elles prendront des mesures spéciales lors de ces événements majeurs qui se tiendront au pays, selon bien évidemment l'organisation déjà établie par le comité d'organisation, qui sera en effet coordonné par la Présidence de la République et le ministère des Affaires étrangères.

L'objectif est, selon le responsable de l'EMMONAT, d'assurer que toutes les réunions et tous les événements se déroulent dans le calme et sans perturbation. Un dispositif particulier sera ainsi mis en place. Le chef de « Emmonat » a ainsi confié que les différents chefs d'Etat, leurs résidences ainsi que les lieux où se tiendront les réunions et les rassemblements officiels seront protégés, comme le palais d'Etat à Iavoloha, le « CCI » d'Ivato et le Rova de Madagascar.

Forces spéciales

Des éléments issus des trois entités qui forment l'EMMONAT seront mobilisés. Le nombre d'éléments présents dans les endroits vulnérables sera, selon les informations, augmenté. Il s'agit notamment des endroits comme les points d'approvisionnement en carburant et en électricité.

Les forces de l'ordre et de sécurité se mobiliseront en tout cas ensemble et des « Forces spéciales » et des « Forces d'intervention » seront déployées dans les zones appropriées en prévision d'éventuelles menaces. L' »Emmonat » a par ailleurs lancé une campagne pour que tout le monde soit impliqué et s'unisse afin d'accueillir les « invités » dans la dignité et la sérénité.

Une sensibilisation pour les usagers de la route afin que toutes les dispositions soient respectées dans le calme a été également évoquée durant cette réunion spéciale au Toby Ratsimandrava. Le chef de l'EMMONAT n'a pas oublié de glisser quelques mots à l'attention des utilisateurs du réseau social Facebook, un lieu de propagation de rumeurs et de désinformation. Quoi qu'il en soit, il a invité la population à toujours garder le calme.