Madagascar: Ankatso - Célébration de la Journée mondiale du livre le 25 avril

Lors d'un point de presse tenu hier à Ankatso, les responsables ont annoncé que la célébration de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, initialement prévue le 23 de ce mois, sera reportée au 25 avril. Juste au lendemain du Vème Sommet de la Commission de l'Océan Indien (COI), ce qui justifie le report.

Thème

Le doyen de la Faculté d'Economie, de Gestion et de Sociologie (EGS), Fano Andriamahefazafy a expliqué que « selon les directives de l'Organisation des Nations unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO), cette journée est célébrée chaque 23 avril depuis maintenant quatre ans. La première édition organisée par la Faculté EGS remonte à 2024 ». La célébration du 25 avril comprendra diverses activités autour du thème « Livre, auteur, pilier du développement et panel de la culture livresque dans la culture numérique »

Appel

Un stand d'exposition sera installé devant la Faculté EGS. Il recevra les passionnés du livre notamment les auteurs, écrivains, représentants de librairies, imprimeurs, décorateurs,...Un podium artistique est également prévu en présence du « Tarika Samoela » et d'autres artistes. Appel est lancé à tous les passionnés du livre, aux acteurs culturels, aux maisons d'édition, aux entreprises, aux institutions et aux partenaires techniques et financiers à rejoindre et soutenir cette initiative.

Vitrine

Andriamaharoasoa Tantely Rasolofohery, ancien moniteur du Centre d'Etudes et de Recherches en Sociologie (CERS)a fait savoir qu'« à l'occasion de la deuxième édition de la célébration de cette journée mondiale, organisée par la Faculté d'Economie, de Gestion et de la Sociologie, la Mention Sociologie marquera un moment historique à l'Université d'Antananarivo. A travers son CERS, elle présentera publiquement les productions intellectuelles de ses étudiants pour la première fois en cinquante ans d'existence. Notamment, quelques rapports de stage de L2, des mémoires de Licence et des mémoires de Master. Cet événement constitue une vitrine de la richesse des recherches menées au sein de la Mention Sociologie, et une reconnaissance des oeuvres réalisées par ses apprentis-chercheurs.»