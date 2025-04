Madagascar: Concert - « Power of Metal » avec Mania et Alkiniah

Le rendez-vous métal de ce week-end, pour sortir du lot des festivités pascales et son tintamarre de variétés, « Power of Metal » s'offre au public et aux féru(e)s samedi à partir de 14 h. Une heure bien appréciée des amateurs et amatrices du genre. Les riffs s'arrêteront à 22 h d'après le programme prévu par les organisateurs. La scène accueillera les stars montantes de ce genre musical, Alkiniah et Mania.

Deux groupes déjà rodés par l'exercice. Par exemple, le premier a déjà « ébahi » les métalleux mauriciens en 2023 lors de sa participation au festival « Rockfest ». Le second, fondé en 2002, a déjà partagé la scène avec des pointures comme Kiaka, Iraimbilanja... De la nouvelle génération, leurs sonorités voguent dans le power métal, genre tiré du heavy métal mais en plus souriant et amical, sauf qu'il est plus « speed ».

Intégrant parfois des « éléments orchestraux » et entre autres des techniques « palm-muting ». Le style s'autorise largement les gammes mineures mélodique/harmonique où une voix de femme peut bien trouver ses aises. C'est donc, une musique de connaisseurs, mais pas tant que ça. Le « powermetal » est l'un des plus accessibles du métal.

Ces deux groupes sont en quelque sorte la jonction entre l'ancienne et la nouvelle vague. Avec leurs titres « Ianao ihany », « Valinteny », « Setrin'ny fahotana », « Get away »,... ces formations ont conquis un large public, autant d'amateurs que de puristes.