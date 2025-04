Madagascar: PFL - Dernière ligne droite pour le top 8

La 11e et ultime journée de la phase éliminatoire de la World Cola PFL 2024, championnat élite de Madagascar, s'annonce décisive ce week-end des 19 et 20 avril 2025. Avec sept équipes déjà qualifiées pour les play-offs, la bataille pour le dernier ticket du top 8 entre Uscafoot, Mama FC et FC Rouge atteindra son paroxysme. Le calendrier dévoilé promet des rencontres sous haute tension.

La course au dernier ticket.

Après la 10e journée, Uscafoot et Mama FC, tous deux à 9 points, et FC Rouge, à 7 points, se disputent la 8e place qualificative. Uscafoot, qui a un match en retard face à Fosa Juniors, aura fort à faire contre l'intouchable AS Fanalamanga. Mama FC, malgré une différence de buts défavorable (-3), peut espérer un exploit contre Elgeco Plus. Enfin, FC Rouge, outsider avec une différence de buts de -6, pourrait créer la surprise face à une AS Avenir démotivée.

Tous les calendriers de la 11e journée :

Samedi 19 avril :

14h30 : Mama FC Vs Elgeco Plus (Stade Imerintsiatosika)

14h30 : Disciples FC Vs CFFA (Stade Vélodrome Antsirabe)

14h30 : AS Avenir St Anne Vs FC Rouge (au Stade Ambohidratrimo)

14h30 : Uscafoot Vs AS Fanalamanga (Stade Municipal Alarobia)

14h30 : Tsaramandroso FC Vs Ajesaia (Stade Rabemananjara Mahajanga)

Dimanche 20 avril :

14h30 : Fosa Juniors FC Vs Cosfa (Stade Rabemananjara Mahajanga)