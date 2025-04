Madagascar: Manœuvre militaire - Des militaires de la zone océan Indien zone Sud à Mahajanga

La manoeuvre militaire internationale appelée Tulipe 2025, réunira 1 493 militaires des Forces armées dans la zone sud de l'océan Indien (FAZSOI). Elle se tiendra du 20 au 25 avril dans la région Boeny.

La dénomination Tulipe est choisie cette année car elle caractérise la ville de Mahajanga appelée également la Cité des fleurs. Les militaires de Madagascar, Maurice ainsi que les Seychelles, les Comores et la Réunion participeront à cette action militaire. Ce qui distingue l'exercice Tulipe 2025, c'est le déploiement de toutes les forces militaires à savoir l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air.

La dernière manoeuvre militaire s'est déroulée en 1999 à Mahajanga où des exercices militaires conjoints ont eu lieu entre les Forces armées de la région de l'océan Indien du sud. Des militaires des Forces armées de la Zone Sud de l'Océan Indien (FAZSOI), originaires de Saint-Denis de La Réunion, sont arrivés pour l'exercice international. Ils sont hébergés au complexe sportif d'Ampisikina.

Des logistiques drastiques sont déployées et mobilisées pour leur accueil. « Nous sommes ici uniquement pendant la durée de l'exercice soit une période de 15 jours. Notre déploiement est temporaire et se fait en très grande partie en autonomie. Nous reposons et sommes appuyés par nos amis malgaches pour l'hébergement, pour l'eau, l'électricité en attendant notre déploiement sur terrain.

En attendant notre déploiement sur terrain, nous nous appuyons sur des infrastructures et notamment du complexe sportif où nous nous trouvons actuellement. L'infrastructure permet de mettre à l'abri nos hommes en attendant le départ sur terrain», a déclaré le chef de bataillon Thibaut Semen, officier de l'État-major du FAZSOI de la Réunion et responsable de l'organisation de l'exercice Tulipe 2025.

Et lui de continuer: «Nous logeons ici de façon temporaire sur des lits picots protégés par des moustiquaires. Nous sommes autonomes en termes d'alimentation. Les hommes se nourrissent avec des rations de combat. Une ration qui permet à un soldat de se nourrir pendant 24h, un pack qui comprend les trois repas de la journée. Nous avons une capacité d'hygiène corporelle en autonomie, grâce à des kits d'hygiène qui permettent à un soldat d'assurer son hygiène pendant une semaine.

Nous avons contractualisé une entreprise de Mahajanga, qui a mis en place des toilettes et qui s'occupe de la gestion des déchets. Nous travaillons avec des entreprises locales qui nous appuient pour notre déploiement. L'objectif de Tulipe 2025 est de renforcer la coopération et la sécurité au niveau international ».

Les militaires étrangers résident au complexe sportif à Ampisikina et les soldats malgaches sont hébergés à l'EPP Fiharovana, au CEG Charles Renel à Mahajanga be, au camp militaire Rasolonjatovo à Androva ainsi qu'au siège du détachement marine. L'exercice sera réparti dans deux zones de la région Boeny. La première zone définie pour la manoeuvre est Antsanitia, Ankilahila ainsi qu'à Ambalakida, dans le district de Mahajanga 2 et à Mahajanga ville.

La deuxième zone de manoeuvre militaire aura lieu à Katsepy, Bekipay ainsi qu'à Andranomavo et Soalala. Une démonstration de saut en parachute sera organisée le lundi 21 avril, de 6h à 7h et le 25 avril à 18h au bord de la mer, à Mahajanga. «Le public est invité à assister à cet exercice de parachutage qui se déroulera à l'aéroport d'Amborovy, mais il doit suivre les consignes sur la zone de sécurité. Le bord de la mer accueillera la fin de l'exercice militaire le 25 avril prochain. Nous invitons également les habitants à suivre cet événement », a expliqué le commandant de la zone de défense et de sécurité Ankarafantsika, général Narivony José Marcellin.