Madagascar: Antsiranana - Opération policière pour renforcer la sécurité routière en milieu urbain

Face à l'augmentation du trafic et à la montée des comportements à risque sur la voie publique, la Police nationale et la police municipale unissent leurs efforts pour renforcer les actions de sensibilisation à destination des automobilistes et des usagers de la route.

La coopération entre ces deux forces policières renforce la portée des messages et permet d'assurer une présence permanente sur le terrain. Cette démarche pédagogique complète les contrôles routiers habituels, avec pour objectif une ville plus sûre, plus disciplinée et un trafic plus fluide.

Pour faire face à cette situation, les trois commissariats de police de la ville d'Antsiranana multiplient les actions de sensibilisation à l'attention des automobilistes, des conducteurs de taxis-bajaj ainsi que des piétons. Cette collaboration vise à instaurer une meilleure discipline de conduite et à prévenir les accidents.

Depuis le début de la semaine sainte, des opérations conjointes sont menées quotidiennement dans les zones les plus fréquentées de la capitale du Nord. Selon les explications, les descentes se poursuivront jusqu'à la fin des fêtes pascales. Elles se sont déroulées dans les principaux axes de la ville, aux abords des marchés, des établissements scolaires, des stations de taxis tricycles et dans les carrefours stratégiques.

Ce dispositif spécial, actif chaque nuit de 23 h à 3 h du matin, mobilise les trois commissariats de la ville dans un effort commun de sécurisation.

À travers ces efforts, les autorités policières entendent réduire le nombre d'accidents, protéger les vies humaines et encourager un meilleur partage de la route entre les différents usagers.

Ainsi, les chauffeurs de taxis tuk-tuk, de bus urbains, ainsi que les conducteurs de véhicules particuliers, sont rappelés à leurs responsabilités : le respect du code de la route, la vigilance au volant, la courtoisie envers les piétons et la conformité des papiers du véhicule.