Madagascar: PFL - Quatre clubs en course pour le fauteuil du leader

Rien n'est joué. Quatre équipes ont encore la chance de se hisser en tête du classement après la onzième et dernière journée des éliminatoires du championnat national Division 1 élite ou la Pure Play Football League (PFL). Les quatre clubs classés dans le top 4 pourront finir premiers, mais cela est conditionné par plusieurs paramètres.

L'intouchable leader depuis presque le coup d'envoi du championnat, l'AS Fanalamanga, créditée de 22 points, pourrait conserver la pole position au cas où son dauphin, Fosa Juniors FC, ne gagne qu'un seul match sur ses deux derniers, car ce club a un match en retard.

De son côté, l'équipe de Boeny se propulsera en première position dans le cas où la bande au Barea Dax Arohasina remportera la victoire à ses deux rencontres, dont la prochaine face au Cosfa à domicile, dimanche, au stade Rabemananjara. La chance sera de plus en plus mince pour les deux autres équipes classées troisième et quatrième, notamment Disciples FC (20 points) et Elgeco Plus (19 points).

La victoire à leur prochain et dernier match ne sera pas suffisante pour se hisser au sommet. Le deuxième paramètre est la défaite des deux leaders, AS Fanalamanga pour son match contre Uscafoot, samedi, au stade d'Alarobia, et la défaite également de Fosa à ses deux rencontres restantes.

Huitième ticket

La course pour le huitième et dernier ticket qualificatif aux play-offs ou aux quarts de finale sera aussi rude pour les quatre clubs classés de la huitième à la onzième place. Crédité de 9 points et classé au huitième rang avec un cumul de 9 points, Uscafoot, qui a encore un match en retard, a le plus de chance d'obtenir ce dernier ticket. Une victoire sur ses deux dernières rencontres sera largement suffisante pour se qualifier pour la phase finale.

En revanche, une double défaite de l'équipe de la Commune urbaine d'Antananarivo permettra par contre aux trois autres poursuivants, à savoir Mama FC (9 points), FC Rouge (7 points) et AS Avenir Sainte-Anne (6 points), de se bousculer pour décrocher le dernier ticket et poursuivre l'aventure. Les huit équipes mieux classées à l'issue de la phase éliminatoire de la PFL seront qualifiées et disputeront par la suite les quarts de finale en matchs aller et retour.