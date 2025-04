Le Président de la République est arrivé hier, jeudi 17 avril, à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, pour le lancement officiel de la 9ème édition d'Expo Béton consacrée aux corridors Sud de la République Démocratique du Congo. C'était dans l'enceinte du bâtiment de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga.

L'Expo Béton est consacrée aux corridors sud de la République Démocratique du Congo, interconnectés à plusieurs provinces du pays ainsi qu'à certains pays frontaliers à la RDC.

Dans son speech, le Chef de l'Etat a indiqué rêver d'un réseau ferroviaire reliant le grand Katanga au grand Kasaï, jusqu'au port en eau profonde de Banana avant de préciser que les échanges qui s'y tiendront seront axés sur des enjeux majeurs, tels que la structuration de l'exploitation minière artisanale.

En outre, a-t-il poursuivi, la croissance de la République Démocratique du Congo sera irréversible, tout en appelant les acteurs impliqués à transformer ensemble ce corridor en opportunités concrètes pour les entreprises, les communautés et la jeunesse congolaise.

«Que cette 9ème édition d'Expo Béton soit un catalyseur d'idées et d'actions pour bâtir une République Démocratique du Congo plus connectée, plus prospère et plus unie », a-t-il souligné.

Par ailleurs, Félix Tshisekedi a souligné que son pays doit passer impérativement par le désenclavement de ses provinces « riches » en ressources humaines et naturelles afin qu'elles soient connectées les unes aux autres pour libérer leur plein potentiel.

Nouvel aéroport de la Luano

Le Chef de l'Etat a également procédé à la pose de la première pierre du projet de construction du nouvel aéroport moderne de Lubumbashi, un chantier financé par le gouvernement provincial. A en croire l'entrepreneur, l'intérieur du terminal proposera une architecture contemporaine, une hauteur sous plafond de 20 mètres et des équipements de dernière génération. Dès la première phase, deux halls d'embarquement seront opérationnels, avec une possibilité d'extension anticipée. La modernisation ne s'arrête pas au terminal.

Le projet intègre également des éléments cruciaux pour assurer sécurité et durabilité dont la modernisation des installations ARFF, dédiées à la lutte contre les incendies d'aéronef, conformes à la catégorie 9 de l'OACI, un hangar de stockage et d'entretien pour le matériel d'assistance au sol, un bâtiment des services publics et une station d'épuration des eaux usées, pour des opérations respectueuses de l'environnement.

Ces travaux seront réalisés en seulement 20 mois. « Nous avons l'expérience de projets livrés en mode fast-track en 18 à 24 mois. Celui-ci sera livré dans les délais, clé en main en 20 mois », a précisé l'entrepreneur.

Pendant la phase de construction, environ 1.200 ouvriers seront mobilisés. Une fois l'infrastructure achevée, 600 emplois permanents seront créés pour assurer le fonctionnement du site.

Il y a lieu de noter qu'à sa descente d'avion, le Président de la République a été accueilli par le Gouverneur de province, Jacques Kyabula Katwe, accompagné de plusieurs autorités politico-administratives, militaires, ainsi que de personnalités politiques locales.