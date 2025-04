Afrique Centrale: Les USA grondent - 'Le Rwanda doit cesser tout soutien militaire au M23 et retirer toutes ses troupes du territoire de la RDC'

Au cours de son point de presse numérique tenu à partir de Washington, M. Massad Boulos, Conseiller principal du Président Donald Trump pour l'Afrique du Département d'Etat américain, a réitéré, ce jeudi 16 avril, la position des Etats-Unis qui exigent le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais. «Nous réitérons notre position : le Rwanda doit cesser tout soutien militaire au M23 et retirer toutes ses troupes du territoire de la RDC», a-t-il déclaré, aux côtés de Corina Sanders, Sous-Secrétaire d'Etat aux Affaires africaines avec qui il revient d'une tournée, du 2 au 9 avril, en RDC, en Ouganda, au Kenya et au Rwanda. Il reste également confiant quant à la possibilité de voir toutes les parties au conflit trouver un moyen d'agir rapidement pour une paix durable dans la région.

Lors de sa dernière visite à Kinshasa le 3 avril dernier, M. Massad Boulos avait souligné l'intention des Etats-Unis d'aider la RDC à résoudre le conflit dans l'Est du pays pendant que la situation sécuritaire ne fait que se détériorer dans cette partie du territoire national.

Cette prise de position inchangée des Etats-Unis dans cette guerre d'agression est une preuve tangible de son implication dans le processus de paix en République Démocratique du Congo.

Le Conseiller principal du Président Trump a, par la même occasion, salué le retrait du M23 de la ville de Walikale, tout en confirmant qu'il s'agissait d'un résultat concret obtenu à la suite des discussions menées avec les parties impliquées dans le conflit.

Pendant que plusieurs pays signataires de la Charte des Nations Unies et autres organisations des droits de l'homme appellent au cessez-le-feu, la coalition M23/AFC, quant à elle, fait la sourde oreille, en continuant à persécuter les populations civiles depuis le début des hostilités et de l'occupation de plusieurs territoires des provinces du Nord et du Sud-Kivu.

M. Massad Boulos avait déclaré, par ailleurs, lors de son passage à Kinshasa, que «Les Etats-Unis restaient déterminés à contribuer à la fin du conflit et qu'ils souhaitaient la paix durable qui affirme l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC et qui projette les bases d'une économie régionale florissante ».

«Il ne peut y avoir de prospérité économique sans sécurité », déclara Massad Boulos.

Sur le plan économique, Massad Boulos a confirmé des échanges directs avec le Président Félix Tshisekedi concernant un partenariat minier lors de sa visite à Kinshasa.

« A Kinshasa, le Président Félix Tshisekedi et moi avons discuté d'un accord sur les minerais et tracé une voie à suivre. » Il n'a pas manqué de souligner que le renforcement des investissements du secteur privé américain en RDC, particulièrement dans le secteur minier, est un objectif partagé. Un engagement qui sera gagnant-gagnant pour les deux pays.

Le Corridor de Lobito, un projet d'infrastructure de portée régionale, a aussi été évoqué au cours de ce point de presse. Un soutien de taille de Washington pour faciliter le transport de ressources naturelles vers l'Atlantique à travers l'Angola et la Zambie. Ainsi, l'importance pour les Etats-Unis de garantir la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les pays de la région est une condition sine qua none en vue d'en venir à bout de ce majestueux projet et, évidemment, pour une prospérité économique tant désirée par tous les congolais.